L'Umberto I cambierà sede entro il 2028. La Regione pronta a investire 500 milioni di euro

Nessun allargamento dell'attuale perimetro, l'ospedale Umberto I cambierà sede spostandosi molto probabilmente di nemmeno 4 chilometri. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha annunciato martedì pomeriggio di aver individuato l'area, ma su questo dettaglio non si è sbottonato. In ogni caso, il destino sembra segnato: sarà Pietralata, a quanto trapela, la nuova collocazione. Con circa mille posti letto.

L'Umberto I verrà spostato

Un progetto ambizioso, nella spesa e nelle tempistiche. Rocca lo ha illustrato alla fine di un convegno sulla rigenerazione urbana che si è tenuto al Tempio di Adriano il 20 febbraio: "Sul policlinico Umberto I daremo le prime risposte entro l'anno - ha detto il governatore -. Quell'ospedale lì non può più stare. Abbiamo già individuato la nuova area e l'annunceremo nei prossimi giorni". E con ogni probabilità sarà lungo la via Tiburtina, nel quadrante di Pietralata, su terreni già di proprietà regionale e a destinazione sanitaria, un vero colpo di fortuna. Nessun esproprio da fare, nessuna variante urbanistica (se non quella per realizzare parcheggi, ma niente di trascendentale) e soprattutto nessuna sovrapposizione scomoda col progetto del nuovo stadio della Roma.

Un'opera da 500 milioni di euro

Rocca si è poi soffermato su altri dettagli, seppur ancora minimi: "Se dovessimo partire tra un mese, entro 4 anni possiamo realizzare il nuovo Umberto I - ha proseguito -, con un investimento di 500 milioni di euro. Non ci sarà la conferenza dei servizi, quindi i tempi si accorciano, perché non c'è la questione urbanistica, il terreno è già destinato all'area sanitaria e la volumetria è conforme". Ergo, per il 2028 il nuovo Umberto I dovrebbe sorgere nel quadrante nord-est della Capitale, andando a costituire un vero e proprio distretto della salute con il "Sandro Pertini", in un'area fortemente coinvolta da sviluppi urbanistici e trasformazioni di vario genere. Non solo lo stadio, ma anche il Tecnopolo della Sapienza e la nuova sede di Istat a Quintiliani. E la viabilità? Rocca rassicura: "Il problema della viabilità è dell'accessibilità non ci sarebbe se fosse quella l'area - risponde -. Il problema dello stadio non si pone. Stiamo definendo gli ultimi dettagli".

Nell'attuale sede aule e residenze

Ma cosa ne sarà dell'attuale sede del nosocomio universitario? Già nei mesi scorsi Rocca aveva messo sul tavolo, anche durante un confronto con le associazioni studentesche con al centro il tema del caro affitti, la possibilità di trasformare parte della struttura in uno studentato. Opzione che si rinvigorisce con l'annuncio del trasloco: "Nelle vecchie palazzine possono andare l'università, residenze, laboratori e aule" ha infatti detto Rocca durante il convegno del 20 febbraio. "L'idea- ha aggiunto- è quella di lasciare un presidio ospedaliero all'interno del policlinico, il resto andrà nella nuova struttura. Nella vecchia area, per le palazzine rimaste libere, si potrebbe pensare alla riqualificazione per metterli a disposizione dell'Università per residenze, laboratori e aule". "Ormai la strada è tracciata - sottolinea il presidente -, abbiamo fatto tutte le verifiche tecniche per cercare di capire se era possibile lasciare la struttura nell'area attuale, quindi rimanere adiacenti, ma non è possibile realizzare il nuovo nosocomio nel quadrante attuale. Non possiamo più perdere tempo e dobbiamo passare alla fase successiva".

Il progetto di Sapienza bocciato

Entro una decina di giorni verrà convocato un tavolo con Comune e Sapienza. Un passaggio doveroso sull'ateneo. La rettrice Antonella Polimeni negli scorsi mesi aveva presentato un progetto per l'ampliamento dell'attuale Umberto I, che prevedeva di inglobare parte del viale del Policlinico (quella pedonalizzata) ergendo cinque palazzine alte cinque piani fuori terra e, a quanto pare, altrettanti sotto. Una prospettiva che anche il II municipio aveva visionato, ritenendola inattuabile. Il parere decisivo è stato quello della Soprintendenza, che ha bocciato il progetto.