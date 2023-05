VIDEO | Caro bollette, flash mob sotto la sede Acea di Roma

Un maxi bolletta da 362,99 euro. Sopra l’importo da pagare un’immagine della Premier Giorgia Meloni che se la ride. Flash mob sotto la sede di Acea stamattina, giovedì 18 maggio, organizzato dalla onlus Nonna Roma sotto la spinta della campagna “Ci vuole un reddito”, a cui hanno aderito oltre 140 realtà su tutto il territorio nazionale.

Il tema è, ovviamente, il caro bollette e la povertà dilagante, con la precarizzazione del lavoro. “Chiediamo un cambio di rotta nelle politiche di questo Governo - spiega Francesco Pellas di “Ci vuole un reddito” -, la crisi energetica non può essere lasciata sulle spalle delle persone, a cui viene tolto tra l’altro sostegno al reddito”. A piazzale Ostiense ci sono anche gli studenti, medi e universitari, riuniti sotto la sigla "Rete della conoscenza": “E’ necessario iniziare a parlare anche del reddito di formazione - dice Bianca Chiesa, Rete della conoscenza -. In Italia si stima una dispersione scolastica pari al 15% e ci aspettiamo interventi seri per garantire i diritto allo studio”.

L’appuntamento è per il prossimo 27 maggio a piazza dell’Esquilino per la mobilitazione nazione: “Le persone in povertà energetica sono aumentate vertiginosamente, con una stima di più di 3,5 milioni di famiglie colpite ad inizio 2022 - spiegano gli organizzatori -. In un contesto di generale carovita con l’inflazione al 9%, affitti insostenibili, salari da fame e nonostante il previsto aumento del prezzo dell’energia, il Governo Meloni ha tagliato le risorse contro il caro bollette con la proroga solo parziale delle misure emergenziali e che comporterà un ulteriore maggior addebito in bolletta pari a circa 350 euro”.