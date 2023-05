Caro bollette, a Roma si mangia meno per pagare luce e gas

Andare meno al supermercato o comprare meno (soprattutto carne e pesce) per riuscire a pagare luce e gas. Il caro bollette che ha asfissiato le famiglie italiane tra il 2021 e il 2022 ha colpito anche a Roma, dove i nuclei in condizioni di povertà hanno dovuto "tirare a campare" trovando risorse nuove. Secondo uno studio recente, il 69% di chi ha situazioni reddituali più precarie ha scelto la voce "alimenti" tra quelle da tagliare per evitare di restare al buio e al freddo.

La ricerca sulla povertà energetica di Nonna Roma

Nonna Roma, associazione di mutuo soccorso attiva nella Capitale con tre empori solidali, sportelli d'ascolto e attività di assistenza sul territorio per persone senza dimora e in stato di marginalità sociale, tra ottobre e dicembre 2022 ha proposto un questionario alle famiglie che assiste abitualmente. Nel pieno della crisi per l'aumento del costo dell'energia, 140 nuclei hanno volontariamente risposto e così è stato possibile delineare un quadro sufficientemente indicativo.

Nuclei numerosi e con figli minori: ecco i vulnerabili della Capitale

La ricerca serve anche a capire la tipologia dell'utenza di Nonna Roma, quindi chi necessita di un pacco alimentare o del materiale scolastico che ogni anno viene raccolto, in vista dell'inizio delle lezioni, grazie alle donazioni dei romani. I nuclei che hanno risposto sono composti in media da 2,96 persone, più della media italiana secondo l'Istat (2,3), con una quota di famiglie mononucleari ridotta al 20%. Oltre il 40% è rappresentato da famiglie con minori, il 47% da nuclei che hanno anche anziani, che rappresentano il 30% della popolazione intervistata, mentre il 27% ha meno di 18 anni. Solo 7 nuclei su 10 dichiarano di avere almeno un componente occupato o in pensione, ma se si include il reddito di cittadinanza si sale all'85%. Di conseguenza, il 15% di chi ha risposto è totalmente privo di reddito. Anche chi dichiara di avere familiari che lavorano non sfugge dalla condizione di povertà: lo stipendio è troppo basso.

Percettori di reddito: il 71% dell'assegno va via per le bollette

Chi ha la "fortuna" di percepire ancora il reddito di cittadinanza (la media è 419 euro al mese, il massimo non va oltre i 600 anche per le famiglie numerose), è stato costretto a indirizzarlo per il pagamento delle bollette di luce e gas. Gli aumenti registrati tra l'autunno 2022 e l'inverno 2023 hanno fatto sì che di questi magri assegni, il 71% finisse in quella voce. I percettori hanno visto pertanto erosa la capacità di spesa del sussidio, non avendolo potuto destinare alla copertura di ulteriori spese essenziali, quali ad esempio il canone di locazione, altre utenze, le spese alimentari o le spese mediche. Grazie all'indagine di Nonna Roma, poi, si scopre che solo il 34,3% del campione percepisce il RdC nonostante un ISEE medio di 3.500 euro, con la soglia d'accesso al sussidio che è di 9.360 euro.

Aumenti fino al 100% e 1 famiglia su 4 ha smesso di pagare

In base alle copie delle bollette rilasciate dalle 140 famiglie che volontariamente hanno preso parte allo studio, tra il 2021 e il 2022 gli importi della spesa per il gas sono cresciuti del 63%, quelli per la luce addirittura del 76% ma in alcuni casi Nonna Roma ha riscontrato impennate del 100%: insostenibili per il 25% dei nuclei, che hanno scelto di interrompere i pagamenti mettendo a rischio la fornitura. Il 33% ha dichiarato di non essere in grado di pagare il debito con le società fornitrici neanche entro 12 mesi e questo indubbiamente comporta la sospensione per morosità che avviene, di norma, dopo 40 giorni dalla scadenza del pagamento.

Per pagare le bollette i romani rinunciano a mangiare

Tra i dati più allarmanti emersi dallo studio c'è quello riferito alle voci di spesa ridotte dalle famiglie romane per poter pagare luce e gas. Il 69%, infatti, va a colpire le spese alimentari, più dell'abbigliamento (51%) e delle spese per farmaci e visite mediche (16%). In generale tutte le spese hanno subito una contrazione, benché alcune proporzionalmente meno di altre, in quanto fortemente compresse già prima dei rincari (come attività sportive, cura della persona, spese di trasporto). Molti degli intervistati hanno infatti riportato come la spesa per beni non strettamente primari fosse già bassa o nulla. Ma a destare preoccupazione è che la riduzione delle spese alimentari significa eliminare quasi del tutto il consumo di alimenti fondamentali per una corretta dieta come carne, pesce, latte, verdure e frutta: 1 famiglia su 2 ha bandito questi prodotti dalla tavola. La quantità si è ridotta del 69%, la varietà del 74% e la qualità del 72%. I romani, per pagare le bollette, non solo mangiano meno ma anche peggio.

Le proposte di Nonna Roma contro la povertà energetica

Per questo, Nonna Roma ha avanzato delle proposte a Roma Capitale (che ha ricevuto 5 milioni di euro dalla Regione per aiutare i nuclei più poveri) per fronteggiare la crisi: non solo erogare un contributo una tantum, ma renderlo un vero e proprio ristoro "ex post", istituire sportelli territoriali per fornire informazioni e supporto, considerare di finanziare le politiche di contrasto alla povertà energetica attingendo dalla quota di utili di Acea, definire delle linee guida per contrastare la povertà energetica ponendo l'accento sullo sviluppo delle comunità energetiche, istituire unità di supporto territoriali per quegli abitanti vittime di distacchi delle utenze per morosità incolpevole considerando anche l'idea di istituire un fondo di garanzia comunale e infine monitorare eventuali ostacoli incontrati dalle famiglie nell'attivare le forniture, qualora meritevoli di tutela, ricadenti nell'applicazione della direttiva sindacale che deroga all'articolo 5 del decreto Renzi-Lupi.