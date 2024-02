Prati senz'acqua, arrivano le autobotti: tutte le strade interessate

Da Lungotevere Arnaldo da Brescia a via Cola di Rienzo, sono decine le strade che a partire dalle ore 20 di lunedì 19 febbraio restano senz’acqua.

La raccomandazione fatta da AceaAto 2 è di mantenere i rubinetti chiusi durante il periodo della sospensione idrica, che dura fino alle 20 del 20 febbraio. Un suggerimento finalizzato ad evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua.

Dove sono le autobotti

Per sopperire al disagio, causato da improrogabili interventi di manutenzione nel quadrante, è stato predisposto un servizio di rifornimento con le autobotti. Stazioneranno in via Cola di Rienzo, all’angolo con via Paolo Emilio; in via Marcantonio Colonna, all’angolo con via Cola di Rienzo e su lungotevere Arnaldo da Brescia, all’altezza di piazza della Libertà.

Le strade interessate dal disservizio, tra il 19 ed il 20 febbraio 2024, sono le seguenti:



• Via Cola di Rienzo (da via Properzio a piazza della Libertà);

• Piazza dell'Unità;

• Via Properzio dal civ. 1 al 13a;

• Via Tibullo dal civico 1 al 16;

• Via Fabio Massimo dal civ. 1 al 25;

• Via Terenzio dal civ. 1 al 13;

• Via Paolo Emilio dal civ. 1 al 25;

• Via Alessandro Farnese civ 2 e 2e;

• Via Ovidio dal civ. 2 al 18;

• Via Orazio dal civ. 1 al 19;

• Via Ezio dal civ. 2 al 20b;

• Via Marcantono Colonna dal civ. 2 al 16;

• Piazza della Libertà;

• Via Tacito dal civ. 1 al 31;

• Lungotevere Arnaldo da Brescia da via Luisa di Savoia a lungotevere Arnaldo da Brescia 11b.

I cittadini in caso di estrema necessità potranno richiedere ad Acea un servizio di rifornimento con autobotte contattando direttamente il numero verde 800.130.335.