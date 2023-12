"Urlavano in maniera animalesca", il ristorante sbotta contro la tavolata di bambini

"Stasera per la prima volta in 8 anni abbiamo dovuto dire a qualcuno che non sussistevano le condizioni per mangiare da noi". Inizia così il lungo sfogo, su Facebook, del ristorante Sushi Passion di Bracciano.

La vicenda

Il ristorante di cucina orientale si trova a due passi dal lago, in provincia di Roma e domenica è stato protagonista di un accaduto di fronte al quale non ha potuto soprassedere: "Ci prenotano un tavolo da 4 con due bambini, fino qui tutto normalissimo. Arrivano prima degli altri tavoli e da subito il tavolo viene devastato (in 5 minuti messo a soqquadro, menu scritti col pennarello etc.): qua un po’ meno bene ma resistevamo e sopportavamo. Quello che non è andato proprio bene è che i due bambini (totalmente incolpevoli di quanto accaduto, in quanto la colpa è chi non li educa) abbiano cominciato incessantemente ad urlare in maniera animalesca, urla avvertite non solo all’esterno del locale, ma due traverse prima (via del Fossato, per intenderci)".

E' a questo punto, come riportato con tono irritato nel post, lo staff del ristorante è dovuto intervenire: "Siamo andati vicino alla famiglia chiedendo se questo fosse lo standard o se si sarebbe tornati presto ad un comportamento normale, dato che stavano arrivando altre persone e di certo non potevamo cenare in un locale con quella situazione". Davanti a tali parole, il locale si sarebbe aspettato delle scuse, e invece no, la scena surreale è andata avanti.

Lo sfogo

Come si legge sul post, all'arrivo di altri clienti, questi ultimi rimanevano fuori dal locale spiazzati da tali urla. "Rovinare la serata a tutti i clienti del ristorante perché non si è in grado di educare i propri figli a frequentare locali pubblici e comportarsi adeguatamente ne è l’esempio più lampante. Se un gestore non interviene e lascia fare rovinando la serata ai clienti, è complice del disastro: non siamo noi quelli che si girano dall’altra parte e fanno spallucce di fronte ai problemi".

Il post è stato il più commentato e quello con il maggior numero di like che il ristorante di Bracciano ha ricevito in 8 anni. "Vorremmo vedere la faccia della famiglia protagonista dell’episodio nel leggere i vostri commenti, spero qualcuno glielo abbia segnalato", ha concluso lo staff dei ristorante attraverso i social.

I commenti sui social

Nei commenti sotto al post Facebook di Sushi Passion Bracciano, tanti prendono le distanze da tali comportamenti, accusandoli e dimostrando sostegno al ristorante: "Mia figlia è sempre stata tranquilla. Ma ricordo in una sera in un la pizzeria sembrava indemoniata. Non riuscivo a farla stare buona. Dopo nemmeno 3 minuti, capito che non ci sarei riuscita l'ho presa e sono andata via. E mi sono anche vergognata immensamente per quei 3 minuti di urla", ha raccontato un'utente. "Genitori cretini, dovrebbero pagare i danni, che vergogna", ha aggiunto un altro. "Ho tre figli e al ristorante si sanno comportare, faccio anche la cameriera da 20 anni e certi genitori meriterebbero il daspo da ogni locale… ora ditemi se i miei, come tanti altri, stanno seduti a tavola a mangiare senza urlare e i loro no, dov’è il problema!!?!? Sono i genitori maleducati e cafoni". ha scritto un'altra.