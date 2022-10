Centro e Trastevere, un sabato di manifestazioni. Deviate linee bus e strade chiuse

Sabato manifestazioni a Roma. A Trastevere, tra le 8 e mezzogiorno, manifestazione del "Blocco Studentesco" davanti al ministero dell'Istruzione, tra via Morosini e viale Trastevere. Previsti divieti di sosta a via Emilio Morosini, solo lato ministero dell’Istruzione, nel tratto compreso tra viale di Trastevere sino alla corrispondenza con l’accesso dell’ospedale Nuovo Regina Margherita; viale Trastevere, tra via Morosini e viale Glorioso. Possibili temporanee chiusure e deviazioni.

In Centro, doppia manifestazione a piazza Santi Apostoli. Dalle 10,30 alle 14 sarà un presidio di protesta contro il progetto di realizzazione di un termovalorizzatore a Santa Palomba, con prevista la partecipazione di circa 100 persone. La seconda manifestazione invece, dalel 16 alle 20, avrà come oggetto la pace e la crisi economica. Annunciate 600 persone. Divieti di sosta sulla piazza e possibili rallentamenti nell'area di via Cesare Battisti/piazza Venezia.

Dalle 14 alle 19, a San Giovanni, manifestazione dell’Associazione Internazionale Vittime del Terrorismo "a sostegno della pace in Ucraina". Prevista la partecipazione di 1.500 persone. Possibili temporanee chiusure al traffico. Possibili deviazioni per le linee 3, 16, 51, 81, 85, 87, 360, 590 e 792. Dalle 17 alle 20, a piazza dell'Esquilino, manifestazione del movimento per il diritto all'abitare contro il "caro vita". Prevista la partecipazione di 300 persone.