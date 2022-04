Papa Francesco lava i piedi a 12 detenuti del carcere di Civitavecchia

Entrano nel vivo le celebrazioni del momento più importante dell'anno per i cattolici, quello della Pasqua, della risurrezione. Papa Francesco, nel pomeriggio di giovedì 13 aprile, ha presieduto la messa con il rito della lavanda dei piedi, con i detenuti e gli agenti della polizia penitenziaria del carcere di Borgata Aurelia di Civitavecchia. Come da tradizione, Bergoglio ha lavato piedi a dodici detenuti.

Arrivato prima delle 16, il Papa si è recato nella Cappella, dove ha presieduto la messa. Insieme ad alcuni detenuti, erano presenti una rappresentanza degli agenti e del personale della Casa Circondariale e alcune autorità, tra cui il ministro della Giustizia Cartabia. Durante la liturgia il Papa ha pronunciato a braccio la sua omelia.

Dopo la celebrazione il Papa si è recato nella sala dei colloqui dove ha salutato brevemente una cinquantina di persone, in rappresentanza dei detenuti, degli agenti e del personale della casa circondariale.

Negli anni scorsi papa Francesco ha celebrato più volte il rito della lavanda dei piedi in un carcere. A Roma in quello minorile di Casal del Marmo nel 2013, a Rebibbia nel 2015 e a Regina Coeli nel 2018. E poi in quello di massima sicurezza di Paliano (Frosinone) nel 2017 e a Velletri nel 2019.

A causa delle restrizioni imposte dal covid, il rito è stato sospeso nel 2020 e nel 2021. Le carceri italiane sono state tra i luoghi più colpiti dal covid, che ha aggiunto sofferenza a situazioni già di forte disagio. Il gesto di Bergoglio quindi ha un doppio significato.