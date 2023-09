Metro B più frequente, metro B1 cancellata: così cambia per tre giorni il servizio

Metro B "tirata a lucido" per la Ryder Cup, l'evento di respiro internazionale dedicato al golf che Roma ospiterà per la prima volta dal 29 settembre al primo ottobre. Oltre 270.000 gli spettatori attesi nella Capitale per assistere all'evento, e proprio in previsione dell'afflusso Atac e Comune hanno deciso di potenziare il servizio della seconda linea metropolitana cittadina, fissando la frequenza dei treni a 5 minuti sulla tratta Laurentina-Rebibbia. Con un'unica eccezione, quella della linea B1, che per lavori "urgenti e necessari" verrà operata non da treni, ma da navette, che garantiranno però la stessa frequenza

Ryder Cup a Roma, le modifiche alla metro B e il nodo B1

La Ryder Cup è tra le più importanti e prestigiose manifestazioni professionistiche di golf al mondo, terzo evento sportivo più seguito dopo Olimpiadi e Mondiali di calcio. L'evento si svolgerà al Golf Club Marco Simone, nel territorio di Guidonia Montecelio, e la tratta Laurentina-Rebibbia sarà presa d'assalto da spettatori diretti verso il quadrante nord este della città. L'inizio del servizio sulla tratta e il servizio sostitutivo della B1 saranno quindo anticipati alle ore 4,30, e dalle principali stazioni interessate dall'evento, in particolare Ponte Mammolo, partiranno le navette verso il Golf Club Marco Simone, gestite da un operatore privato individuato dagli organizzatori della manifestazione.

A complicare la situazione potrebbero essere però, come detto, i lavori di manutenzione definiti "necessari e urgenti" da svolgere sugli impianti di illuminazione delle gallerie e linee aeree lungo la B1 nelle giornate dal 28, 29 e 30 settembre e 1 ottobre, cui si aggiungono anche quelli di rinnovo dei percorsi interni delle stazioni per persone con disabilità visiva o ipovedenti.

Proprio alla luce dei lavori, le quattro stazioni della tratta B1, da Bologna a Jonio, saranno in quei giorni servite con un servizio bus "organizzato con venti navette di ultima generazione e frequenza a cinque minuti", ha rassicurato l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè.

"Le modifiche permetteranno una più efficace fruizione del servizio, in particolare a chi utilizza la metro quotidianamente per lavoro o studio - ha proseguito Patanè - evitando possibili interferenze dei flussi e code all'ingresso, garantendo a tutti i viaggiatori, per l'intera tratta servita, una frequenza media di 5 minuti".

RyderC Cup, servizio taxi esteso al Comune di Guidonia Montecelio

Sempre per facilitare gli spostamenti verso e da Guidonia Montecelio, la giunta capitolina ha approvato un protocollo di intesa tra Roma Capitale, Comune di Guidonia Montecelio e i rispettivi comandi di polizia locale in base al quale il servizio taxi sarà esteso al Comune di Guidonia Montecelio per tutto il periodo necessario all'organizzazione e allo svolgimento della Ryder Cup.

“L'estensione territoriale della competenza sul territorio del Comune di Guidonia Montecelip - ha sottolineato Patanè - è limitato alla durata della manifestazione, per assicurare un servizio efficace ed efficiente del servizio taxi per tutti gli spettatori della Ryder Cup, che per la stragrande maggioranza provengono da altri Paesi".

Ryder Cup, le modifiche alla viabilità a Guidonia

La Ryder Cup comporterà anche modifiche alla viabilità nel territorio di Guidonia. Dal 25 settembre al primo ottobre, dalle 5 alle 22, via Marco Simone sarà chiusa, in entrambi i sensi di marcia, dall’incrocio con via Palombarese all’incrocio con via Bellegra.

Il traffico su via di Marco Simone in direzione via Palombarese/Nomentana dovrà svoltare su via Bellegra e dovrà percorrere via Bellegra, via Percile, via Polibio e via Tacito per poter riprendere la Palombarese. Quello su via Palombarese in direzione via Nomentana, dovrà svoltare all’interno del comprensorio di “Parco Azzurro”, con esclusione di autocarri superiori a 3,5 tonnellate e pullman, e procedere in direzione Nomentana.

Il traffico veicolare proveniente da via Nomentana, per raggiungere il quartiere di Setteville Nord/Marco Simone, dovrà percorrere via Tacito, via Polibio, via Percile e via Bellegra.

Via Palombarese sarà chiusa in direzione sud dall’incrocio con via di Parco Azzurro fino all’incrocio con via di Marco Simone dal 25 settembre al primo ottobre, dalle 5 alle 22. Verranno istituiti due punti di controllo presidiati in corrispondenza delle chiusure di via di Marco Simone, e nelle fasce orarie di chiusura l’accesso sarà consentito solamente a mezzi operativi e mezzi residenti muniti di apposito accredito veicolare.

Gli orari di punta dell’evento, con conseguente aumento del traffico per movimentazione veicoli dedicati, sono nelle fasce orario 6-10 e 16-20 durante tutta la settimana dell’evento, dal 26 settembre al primo ottobre, e verranno istituite temporaneamente corsie di marcia dedicate ai mezzi operativi della Ryder Cup in via Belmonte in Sabina (tra lo svincolo del raccordo della Centrale del Latte e la rotonda di via Rinaldo d’Aquino) e in via di Marco Simone (tra la rotonda su via di Casal Bianco e la nuova rotonda con via Bellegra).

Ryder Cup, nuova linea temporanea Cotral

In occasione della Ryder Cup, per agevolare gli spostamenti da e verso Roma, Cotral attiverà la linea circolare “S” che percorrerà Ponte Mammolo - Marco Simone - Ponte Mammolo. La linea sarà attiva dal 25 settembre al 2 ottobre, con esclusione di domenica 1. La linea “S” partirà ogni 20 minuti e andrà ad aggiungersi alla linea Marco Simone – Via Tacito – Ponte Mammolo.