VIDEO | Dentro le villette dei Casamonica, affittate ai disperati per 400 euro al mese

"Vivo qui da tre mesi e pagavo 400 euro di affitto, sapevo di pagarlo ai Casamonica". Finite le operazioni di sgombero delle villette, con la preparazione dell'aea per l'avvio della loro demolizione con le ruspe, fuori dalla grande area abusiva sequestrata alla famiglia Casamonica, le persone sgomberate iniziano ad uscire. Portando con se le proprio cose.

Affittuari senza titolo, appare evidente, ma che versavano ogni mese direttamente a loro. "Sono principalmente immigrati e persone in difficoltà economica - dice l'assessore al Lavori pubblici del municipio VII di Roma, Salvatore Vivace, mentre ci mostra la villa padronale e la zona piscina -. In assenza di controlli per loro è stato facile fare tutto ciò. Stavano addirittura finendo di costruire un'ottava villetta, che ora ovviamente verrà buttata giù insieme alle altre".