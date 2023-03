La Guardia di Finanza raccoglie oltre 51mila euro a sostegno del Policlinico di Tor Vergata

Con una raccolta benefica i Finanzieri del Comando Regionale Lazio hanno raccolto 51.521 euro donati ai Volontari per il Policlinico Tor Vergata onlus.

La cifra raccolta ha permesso l’acquisto di alcune apparecchiature elettromedicali di ultima generazione per i Reparti di Neuropsichiatria Infatile e di Allergologia ed Immunologia Pediatrica dell’Ospedale, quali uno Spirometro con cicloergometro pediatrico e un sistema multifunzione per neuromodulazione a bassa intensità.

L’assegno, figlio della collaborazione delle diverse istituzioni, è stato consegnato al Policlinico di Tor Vergata al Rettore dell’Università degli Studi di Tor Vergata Prof. Nathan Levialdi Ghiron e al Direttore Generale Dott. Giuseppe Quintavalle dal Comandante Interregionale dell’Italia Centrale, Generale di Corpo d’Armata Bruno Buratti e il Comandante Regionale Lazio, Generale di Divisione Virgilio Pomponi, unitamente ad una rappresentanza del Co.Ba.R. Lazio accompagnati dal Presidente della Fondazione Mediolanum Onlus, Dott.ssa Sara Doris (che ha raddoppiato le offerte raccolte). Hanno contribuito alla raccolta anche la Fondazione Museo Alberto Sordi e la Fondazione Polli-Stoppani.

Presenti alla consegna anche il Maestro Carlo Verdone e Giambattista Faralli (vice presidente della Fondazione Museo Alberto Sordi), la Dott.ssa Greta Pugliese referente per Banca Mediolanum nonchè, in rappresentanza dell’A.N.F.I. , il Lgt. (cong.) Marcello Fargnoli, Consigliere Nazionale per il Lazio.

Bruno Baratti e il Generale di Divisione Pompini hanno sottolineato l’impegno della Guardia di Finanza che con queste iniziative si dimostra sempre parte attiva della società civile e l’apporto del Corpo alle fasce più bisognose della popolazione.

“Questa donazione contribuisce a raggiungere nuovi standard di qualità nella ricerca e nell’assistenza grazie a macchinari di ultima generazione che garantiscono diagnosi più accurati e precoci, e il monitoraggio dei trattamenti” dichiara il Prof. Levialdi Ghiron.