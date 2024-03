A Roma corteo pro-Palestina: "Governo Meloni complice del genocidio"

Oltre 1.500 persone hanno preso parte al corteo pro-Palestina organizzato dai movimenti per lo stop alla guerra in Medio Oriente e contro Israele. Molte le bandiere rosse con la falce e il martello sventolate dai partecipanti. Il corteo è partito da piazza Vittorio e si è diretto, senza tensioni particolari, verso piazzale Tiburtino a San Lorenzo.

Corteo pro-Palestina a Roma

"Stato terrorista, Nato assassina. Palestina libera fino alla vittoria" è uno degli slogan gridati dai manifestanti, riportati dall'agenzia Agi che cita fonti della polizia. In testa al corteo ci sono ragazzi palestinesi che tengono lenzuoli bianchi con la scritta rossa "Stop genocidio". "Noi la Palestina la vogliamo, non esiste Israele che è uno stato che occupa e che ha colonizzato la nostra terra", ha detto Maya, riportata da Agi. Maya è la presidente del movimento studenti palestinesi.

"Governo Meloni complice del genocidio"

Tra i cartelli esposti, c'è anche la foto del presidente israeliano Benjamin Netanyahu che stringe la mano alla premier Giorgia Meloni. L'immagine è imbrattata con impronte di mani verniciate di rosso, a significare "il sangue dei palestinesi". Nel mirino del corteo anche la segretaria del Pd Elly Schlein. Tra i cori si sente anche "Stato terrorista, Nato assassina. Palestina libera fino alla vittoria" e un'accusa al governo italiano: "Complice del genocidio".

Attacco a Liliana Segre

Come riporta "Repubblica", è stata presa di mira anche la senatrice a vita Liliana Segre: "Io ti stimo, ma non sento la tua voce sulle stragi di Gaza", recita uno dei cartelli esposti durante il corteo. "Avete superato i nazisti. Fosse Ardeatine: 10 per ogni uccisi a via Rasella. Gaza: 25 per ogni ucciso il 7 ottobre" si legge su un'altro cartello.