Don Bosco, vandalizzato il “salotto urbano” di via Flavio Stilicone: “Non ci facciamo scoraggiare”

L’isola perdonale di via Flavio Stilicone è stata vandalizzata. Nella notte tra il 17 ed il 18 maggio “il salotto urbano” di Don Bosco è stato preso di mira dall’azione d’ignoti devastatori.

Il salotto urbano

“Quell’isola pedonale ha richiesto da parte del Municipio molto lavoro, energie e fondi” ha ricordato la presidente Monica Lozzi, commentando l’inspiegabile gesto. “Non abbiamo l’intenzione nè di farci spaventare nè tanto meno di lasciarci scoraggiare. Pertanto - ha annunciato la minisindaca - tutto ciò che ci viene distrutto noi lo ricostruiamo”.

Un'ex strada degradata

“Il salotto urbano” è il frutto di un intervento del Municipio VII che, nel suo quartiere più popoloso, ha voluto mandare un segnale. La strada, una di quelle maggiormente degradate di Don Bosco, è stata per anni teatro di occupazioni e di episodi di criminalità. La realizzazione dell’isola pedonale, con tutti gli arredi di cui è stata dotata, ha consentito di riqualificare tutta l’area. E’ divenuta un punto d’aggregazione del quartiere, dove i residenti si recano per giocare a ping pong o per scambiare due chiacchiere. E’ una nuova piazza, con panchine, sedie e tavolini in muratura, vissuta da tre generazioni di residenti. A qualcuno, però, l’iniziativa non è piaciuta.

In futuro delle videocamere

“Abbiamo saputo dell’episodio vandalico e siamo andati a vedere cos’era accaduto. Qualcuno - ha spiegato a Romatoday l'assessore ai lavori pubblici Salvatore Vivace - si è accanito contro una delle panchine che erano state sistemate nell’isola pedonale, arrivando addirittura a sradicarla”. Compito non semplice perchè era fissata a terra con dei paletti di metallo. “Abbiamo avvisato la polizia locale e l’Ama, affinché rimovesse i detriti. La panchina è ora stata ripristinata” ha aggiunto l’assessore. Per scoraggiare future incursioni, ha lasciato trapelare la minisindaca, in futuro saranno installate delle videocamere di sorveglianza.