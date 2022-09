Centri invernali per bambini e adolescenti: per le festività natalizie arriva il soccorso alle famiglie

Le tre settimane di sospensione dell’attività didattica, per le vacanze natalizie, ogni anno alimentano un duplice sentimento. Per gli studenti rappresentano un momento atteso. Per i loro genitori possono invece rappresentare un problema.

Il municipio in soccorso delle famiglie

Quest’anno le famiglie del municipio più popoloso di Roma, possono però contare su un aiuto insperato. L’ente di prossimità ha infatti deciso di destinare 273mila euro all’erogazione di un servizio che può rivelarsi cruciale: l’apertura di centri ricreativi invernali destinati ai minori del territorio. E’ questa la decisione presa dalla giunta del minisindaco Francesco Laddaga che, al riguardo, ha firmato un’apposita direttiva.

Una duplice esigenza

I fondi sono messi a disposizione del direttore della direzione socio educativa affinché predisponga i documenti e le attività necessarie a garantire l’apertura di questi centri. L’iniziativa nasce da una duplice premessa: quella di “promuovere opportunità organizzate di socialità e di gioco per bambini ed adolescenti” che hanno il fine di “accompagnare il processo evolutivo dei minori, al di là dell’esperienza scolastica”. E dall’altra nasce dell’esigenza di “venire incontro ai genitori che lavorano durante il periodo di chiusura delle scuole corrispondente alle festività natalizie”.

L'esperienza da garantire e l'erogazione dei pasti

Su indicazione della giunta Laddaga, si dovrà prevedere “l’individuazione di organismi qualificati cui affidare i progetti”. Organismi che, per questo, possano documentare di avere almeno un anno di esperienza pregressa nel servizio che propongono di garantire. Ma si tratta di attività a tempo pieno? Risposta affermativa: è infatti previsto che “in caso di orario comprendente la refezione” i pasti siano erogati “tenendo conto delle linee di indirizzo per la ristorazione scolastica e di quelle previste da Roma Capitale. Per qualche famiglia del territorio, la gestione delle vacanze natalizie dei figli, sarà quest’anno un po’ meno complicata.