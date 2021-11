Il passaggio pedonale sul ponte Lanciani è chiuso da anni. I cittadini: “Così rischiamo la vita”

La rampa di accesso al Ponte Lanciani è chiusa dal 2019, l’alternativa è camminare lungo strade attigue che però sono sprovviste di marciapiedi. Siamo Pietralata, uno dei quartieri del IV Municipio. Da tempo i residenti chiedono interventi definitivi e intanto continuano a sensibilizzare il Comune, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e RFI.

Il passaggio pedonale – se fosse aperto – collegherebbe i quartieri Nomentano e Tiburtino. Ad oggi, gli abitanti del quartiere Pietralata per bypassare l’ostacolo devono cimentarsi nell’utilizzo di via alternative, bambini compresi. Già perché anche per andare a scuola sono costretti a camminare lungo strade sprovviste di marciapiedi. “Riaprite il passaggio pedonale” è il grido che i cittadini hanno lanciato anche nelle scorse settimane durante un’iniziativa pubblica. In quella occasione, gli attivisti del comitato e dell’associazione ‘Daje de alberi’ hanno ripristinato il decoro in alcune aree.

A seguito di un incontro che si è svolto nelle scorse settimane tra gli abitanti di Pietralata e gli attori chiamati in causa è emerso che “La rampa pedonale è ad oggi detenuta a pieno titolo dal Ministero delle Infrastrutture che ne ha chiesto la chiusura il 26 settembre del 2018 per comprovati problemi di staticità e sicurezza ed è pertanto il Ministero che deve predisporne la manutenzione e successiva riapertura, a meno che non ne dimostri la dismissione” si legge in una nota diffusa dal comitato.

“Tutte le attuali strade in cui passano i pedoni sono in realtà inibite al passaggio pedonale il che, in caso di incidente, significa un riconoscimento di colpa verso il pedone. Abbiamo informato ancora il Comune – hanno concluso dal comitato – Ma se nulla dovesse cambiare, il prossimo passo sarà un’azione legale congiunta per far valere i nostri diritti”.