"Riaprite il passaggio pedonale". La rigenerazione urbana passa da Pietralata

“Il passaggio pedonale tra i quartieri Pietralata e Nomentano deve tornare a essere fruibile dai cittadini in maniera definitiva”. È questo il messaggio che gli abitanti di Pietralata vogliono lanciare al Ministero delle Infrastrutture e al Comune di Roma. Per farlo hanno organizzato un evento di rigenerazione urbana, chiamando a raccolta tutti i residenti dei territori interessati. L’appuntamento è fissato per la mattina di sabato 25 settembre.

“Data la chiusura, dal lontano 2018, dell’unico ed effettivo passaggio pedonale che collega le due zone, le associazioni si attivano per inviare un messaggio propositivo e costruttivo agli enti competenti il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, proprietario della rampa di scale chiusa e il Comune di Roma affinché si adoperino per liberare il quadrante di Pietralata dall’isolamento al quale oggi i cittadini sono costretti” hanno spiegato gli organizzatori. Hanno aggiunto: “Questo isolamento causa pericolo per i pedoni e un aumento notevole del traffico e di conseguenza un peggioramento della qualità della vita nei due quartieri confinanti”.

Scarpe comode, pantaloni lunghi e guanti da giardinaggio: è tutto pronto per sabato. L’evento, promosso dalle associazioni Comitato Popolare Monti di Pietralata e Daje de Alberi, con la collaborazione del Comitato Collina Lanciani, Comitato Vigna Mangani e Comitato Colline e Valli di Pietralata e Tiburtina, inizierà alle ore 9.30 difronte al panificio Frontoni.