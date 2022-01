Una bomba ecologica a Roma nord: si lavora a bonifica e recupero della maxi discarica

Prima la rimozione dei rifiuti, poi la bonifica e parallelamente l’avvio di un percorso per giungere al completo recupero dell’area. E’ così che il Municipio XV vuole risolvere una volta per tutte la questione della maxi discarica di via del Baiardo: sei ettari di verde circa da oltre un decennio invasi da rifiuti ingombranti, calcinacci, vecchi elettrodomestici, copertoni, bidoni di liquidi chimici che sversano a pochi metri dalle sponde del Tevere e addirittura qualche lastra di eternit. Sullo sfondo anche decine di baracche.

Da campo nomadi a discarica: ecco via del Baiardo

Una vera e propria bomba ecologica nel cuore di Roma nord: all’ombra di Ponte Milvio, tra la ciclabile che percorre la dorsale del fiume e i centri sportivi che animano quel quadrante. Un terreno demaniale, con competenza della Regione Lazio, dove fino al 2012 sorgeva uno dei più grandi campi nomadi della Capitale, e che subito dopo si è trasformato in un’immensa discarica a cielo aperto. E’ così da dieci anni, nonostante il sequestro e qualche blando deterrente.

Via del Baiardo: la maxi discarica di Roma nord

Nei giorni scorsi il sopralluogo del Municipio XV insieme a Roma Capitale e Regione Lazio. “Questo è un problema irrisolto da oltre 10 anni, parliamo della discarica più grande presente nel nostro territorio. Grazie alla disponibilità e all'impegno degli enti coinvolti abbiamo concordato con l'Assessorato ai Rifiuti della Regione e Roma Capitale di avviare l'iter per la rimozione dei rifiuti, sgombero degli insediamenti e riqualificazione dell'area” - ha fatto sapere l’assessore all’Ambiente del Municipio XV, Marcello Ribera. “È fondamentale, contestualmente alla pulizia, prevedere un intervento di recupero e riutilizzo dell'area per evitare il ripetersi delle attività illecite di sversamento e abbandono dei rifiuti”.

Via del Baiardo, il Municipio XV vuole bonifica e recupero

A pagare la bonifica dovrebbe essere la Regione Lazio, ad eseguirla Ama. Parallelamente, questa l’ipotesi, è quella della pubblicazione di un avviso pubblico affinchè anche i privati concorrano al recupero e alla nuova vita dell’area di via del Baiardo portando li, dove oggi sorgono montagne di rifiuti, attività sportive e ricreative.

“Il punto fondamentale è che dopo un lungo stop abbiamo ricominciato a trattare il tema della discarica di via del Baiardo che per il nostro territorio resta una questione prioritaria non solo dal punto di vista ambientale, ma anche per la sicurezza” - ha detto a RomaToday il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati. Nelle prossime settimane l’incontro in Regione per stabilire la road map. Il sogno è quello vedere l’area pulita e bonificata entro l’anno. “Sarà fondamentale - ha sottolineato Ribera - procedere in parallelo con pulizia e recupero, dobbiamo essere pronti e restituire dignità e decoro a quel terreno”.