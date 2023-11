Ricominciano le potature nel II municipio. In due anni 10mila interventi

Nuove potature di alberi in corso nel II municipio. Come da regolamento del verde, la stagione (al di fuori delle emergenze) va da novembre a marzo. E così nei quartieri del territorio le ditte sono già a lavoro.

I primi interventi, annunciati dall'assessore al verde Rino Fabiano, si stanno svolgendo a via Rubicone. E ancora, in base alle disciplinari di traffico rilasciate dalla Polizia Locale, anche via Adige, Corso Italia, via di Priscilla, via Malta, via Donatello, via Gorizia, via di Villa Chigi, via Lorenzo il Magnifico, piazza Massa Carrara, via dei Sardi e piazzale delle Crociate. Dal Salario al quartiere Trieste, da San Lorenzo a Bologna-Italia, nei prossimi giorni molte essenze verranno rimesse a nuovo e in sicurezza.

Non un'operazione da poco, quella delle potature nel II municipio. A confermarlo è lo stesso Fabiano: "Qui da noi ci sono 35mila alberi - spiega - e dal 2021 a oggi ne abbiamo potate 10mila. Il nostro obiettivo, condiviso con l'assessora capitolina Sabrina Alfonsi e l'ufficio giardini, è di raggiungerli tutti con un intervento. Ai cittadini e le cittadine chiedo di collaborare, rispettando i divieti di parcheggio, qualora la propria strada sia interessata agli interventi di potatura".