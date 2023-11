“Mancano centinaia di alberi”: i cittadini fotografano i marciapiedi spogli del Nomentano

Quanti sono gli alberi mancanti nelle strade di Roma? Non è semplice rispondere a questa domanda. A Roma manca un censimento aggiornato degli alberi e per farsi un’idea di quale sia l’effettiva carenza, si dovrebbero incrociare i dati dei tagli e delle nuove piantumazioni. Ma sono informazioni che saranno disponibili solo con il prossimo bilancio arboreo che, , l’amministrazione, è tenuta a pubblicare alla fine del mandato.

Il censimento del quartiere Trieste

Nel frattempo, tra i cittadini, comincia a diffondersi la curiosità di sapere quanti siano le piante che mancano nei relativi territori. Nel quartiere Trieste un attivista di Italia Nostra ha provveduto, lo scorso anno, a redigere un’accurata mappa georeferenziata dei marciapiedi e dei giardini dove, al taglio di un albero, non è seguita alcuna sostituzione. Quel lavoro pionieristico può ora essere integrato con ulteriori informazioni. Perché, a poca distanza dal quartiere Trieste, un gruppo di cittadini ha avviato un censimento del tutto simile.

Un'altra mappa georeferenziata degli alberi mancanti

“Ho personalmente provveduto ad individuare e fotografare tutti i catini vuoti, le cosiddette tazze alberate, che sono presenti in una zona che con l’associazione ‘Bologna e dintorni’ abbiamo diviso in quattro settori” ha spiegato il signor Claudio Leonardi. L’area così individuata é andata a coprire un territorio di 6,2 km di perimetro, per una superficie di circa 215 comprendente i quartieri Nomentano, Lanciani, Bologna. Ogni foto è stata catalogata con il nome della via ed il numero civico ed ai catini vuoti è stato assegnato un numero progressivo. Sono state così rilevati 280 catini vuoti e 141 coperti o asfaltati. Dunque nel complesso mancano all’appello circa 400 alberi in quei 6 km di città.

Gli alberi che mancano e le iniziative dei cittadini

“Il computo – ha spiegato il cittadino – è aggiornato alla fine del 2022 e nel 2023 lo abbiamo consegnato anche all’assessorato all’ambiente del municipio II. La mappa non prende in considerazione le ceppaie – ha concluso Leonardi – perché un lavoro del genere lo avevo effettuato insieme all’associazione CittadinanzAttiva Nomentano-Trieste, relativamente al vicino quadrante. Ma si tratta di una mappa un po' datata e quindi andrebbe aggiornata anche se, a dire il vero, ho la sensazione che tutte quelle ceppaie siano rimaste al loro posto”. Ora il Campidoglio ha stanziato 5 milioni per cominciare a rimuoverle e, laddove possibile, sostituirle con nuovi alberi. Dopotutto nel municipio II, al netto dei censimenti realizzati dai cittadini, ne mancano quasi 2500.