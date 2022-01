Al parco Don Baldoni inaugurato un nuovo campo da pallavolo

Un campo da pallavolo nuovo di zecca per il parco Don Baldoni, parte bassa di Villa Chigi al quartiere Africano. L'inaugurazione è avvenuta sabato 22 gennaio alla presenza degli assessori municipali Rino Fabiano e Paola Rossi, con le ragazze e i ragazzi dell'associazione sportiva Giro Volley e residenti della zona.

Il campo è frutto del progetto "Vivi lo sport all'aperto", nato in piena pandemia da Covid 19 e raccontato da Fabiano, che nella giunta del Municipio II ha le deleghe ad Ambiente e Sport: "E' un'idea nata senza clamore - fa sapere - ma con senso del dovere e lo scopo è mettere sotto tutela e cura diversi spazi verdi del territorio, utili allo sport e alle attività ludico-ricreative". Tra gli spazi coinvolti, oltre al parco Don Baldoni, ci sono anche piazza Mancini, largo Mascagni, piazza Massa Carrara, parco Di Lorenzo al Nomentano. "Durante questi due anni - prosegue Fabiano - avete visto volontari con pettorine gialle pulire, aggiustare, raccogliere suggerimenti. E' grazie a loro e alla ditta municipale che si occupa del verde se questi spazi non sono stati sopraffatti dal cattivo utilizzo o dall'impraticabilità".

Tra i promotori dell'iniziativa Arianna Camellini, ex assessora alla Cultura del II, oggi presidente della commissione speciale Università, Giubileo, Grandi Eventi, Pnrr e Turismo: "Mi ha emozionato che un gruppetto di ragazze e ragazzi intervenuti oggi all'inaugurazione abbia offerto delle pastarelle per festeggiare questa opportunità che li ha felicemente colpiti - scrive su Facebook - . Una generazione, quella degli adolescenti, a cui possiamo dare molto e che hanno fame di una sana socialità". Presenti anche il capogruppo del Pd in consiglio municipale Roberto Ferraresi e il presidente della commissione Ambiente Andrea Rollin.