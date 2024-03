Rapina in gioielleria a viale Eritrea, banditi armati in fuga

Terrore in pieno giorno al quartiere Africano. Si è consumata una rapina sotto gli occhi dei passanti, ai danni di una gioielleria al civico 90 di viale Eritrea. Secondo le testimonianze raccolte, ad aver compiuto l'assalto sarebbero stati in due.

Una rapina a viale Eritrea in pieno giorno, sabato 2 marzo. Intorno alle 10.30 due persone, probabilmente armate, si sono introdotte all'interno di "Universo Oro", al civico 90, con l'intento di portare via gioielli e contanti. Scattato l'allarme, i due si sono dati alla fuga.

Sul posto sono intervenute diverse volanti dei commissariati di Polizia della zona e gli agenti della Scientifica, per i rilievi di rito. Al momento i rapinatori, armati, sono in fuga. Le forze dell'ordine stanno verificando l'ammanco e sono al lavoro per rintracciare i due balordi. Non risultano esserci persone ferite.