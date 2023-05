"Aquathlon": la gara di nuoto e corsa al Porto Turistico di Roma

Nel weekend di sabato 13 e domenica 14 maggio 2023 al Porto Turistico di Roma si terrà la tappa di campionato regionale dell’Aquathlon, la competizione multidisciplinare di sport.

Gli atleti parteciperanno in sequenza ad una gara di nuoto e poi ad una corsa di successione. Al Porto Turistico di Roma però non ci sarà solo spazio alla gara ma anche a diverse attività didattiche di intrattenimento per grandi e più piccoli. Fra le attrazioni anche il Villaggio di Honda, in cui sarà possibile scoprire tutte le novità dei nuovi motori di auto, moto e imbarcazioni natanti della casa giapponese.

Le due giornate vedranno il sabato 13 maggio gareggiare i bambini, mentre domenica 14 maggio gli adulti su una distanza di 700 metri di nuoto più 4.800 metri di corsa. Dalle 15:00 la gara di running per ragazzi su distanza di 1.600 metri.