Voragine sul marciapiede, l'avviso fai da te: "Attenti, la strada ve se magna"

/ Via Cornelio Celso

Una voragine sul marciapiede, una buca pericolosa segnalata dai residenti con un'amara ironia: "Attenti, la strada ve se magna". Questo l'avviso scritto su un cartone e apparso sul marciapiede di via Cornelio Celso, al Nomentano, strada che collega piazza Galeno a Villa Torlonia.

La maxi buca, profonda circa un metro, si è aperta nella mattinata di venerdì all'altezza del civico 4 del marciapide. Dopo aver messo in guardia i pedoni sul possible pericolo i residenti hanno quindi richiesto l'intervento alla Polizia Locale di Roma Capitale.

In attesa del sopralluogo e della messa in sicurezza della voragine con una apposita segnalazione i romani non si sono fatti mancare la battuta con una scritta fatta su un cartone a coprire temporaneamente la buca che rende bene l'idea del pericolo: "Attenti, la strada ve se magna".