Valerio Verbano vive ed ora è un manifesto generazionale per Roma: inaugurato il murale di Jorit al Tufello

L’inaugurazione dell’opera dell’artista partenopeo in via delle Isole Curzolane, nel giorno in cui il Tufello, e tutta città, ricorda il giovane antifascista ucciso 41 anni fa