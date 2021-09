VIDEO | Elezioni municipio III: intervista a Giordana Petrella, candidata presidente per il centrodestra

Dalla movida di Montesacro alla necessità di restituire la piazza dell’ex mercato a Valmelaina fino alla questione rifiuti e il futuro del TMB Salario. Sono stati molti i temi affrontati nell’intervista di RomaToday da Giordana Petrella, candidata presidente del centrodestra in Municipio III.

La movida di Montesacro

Per Giordana Petrella “i disagi della movida sono legati alla mala gestione di tutta la questione, non si è stati in grado - dice - di mettere a confronto le esigenze dei residenti e dei gestori dei locali”. Tra le soluzioni che vorrebbe mettere in campo la chiusura generalizzata alle ore 2 delle attività. Critica sul progetto di pedonalizzazione di Piazza Sempione “che inevitabilmente aumenterà la movida nel quartiere”.

Il futuro del TMB Salario

Sul TMB Salario, il cui futuro appare nebuloso, “l’impegno concreto e imprescindibile - dice Petrella - è mai più trattamento dei rifiuti su via Salaria”. Un quadrante che ancora soffre per i miasmi. “Prima dei progetti annunciati mi assicurerei di questo che - mette in guardia - non è affatto scontato”.

Settebagni e il ritorno ai cassonetti stradali

Petrella definisce “un passo indietro” che denota “il fallimento sulla gestione dei rifiuti” il ritorno dei cassonetti stradali a Settebagni, dove è stata abbandonata la raccolta porta a porta. Dice di essere a favore del pap e della raccolta differenziata e su questo “con il sindaco Michetti abbiamo grandi progetti”.

Valmelaina, la piazza che "c'è ma non c'è"

La piazza di Valmelaina è ancora area cantiere, c’è ma non c’è. Come restituire lo spazio ai residenti del quartiere? L’impegno di Petrella è quello di riprendere in mano le carte della questione, procedere all’acquisizione dello spazio per realizzare i progetti pensati con residenti e commercianti.

(riprese e montaggio di Veronica Altimari)