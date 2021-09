Chi è Giordana Petrella, candidata presidente in Municipio III per il centrodestra

Una breve biografia della candidata presidente in Municipio III della coalizione di centrodestra

Giordana Petrella classe 1979, nata e cresciuta in Municipio III, è la candidata presidente della coalizione di centrodestra nel Roma Montesacro. Mamma di due bambini vanta una lunga esperienza in quel di Piazza Sempione: eletta nel 2008 e successivamente nel 2013, 2016 e 2018 da tredici anni è la donna da sempre più votata nelle fila del centrodestra in Municipio III.

Nella prima consiliatura, in maggioranza, ha ricoperto il ruolo di presidente della commissione Lavori Pubblici e Mobilità. Nelle successive tre consiliature, dagli scranni dell’opposizione, è stata presidente della Commissione Trasparenza e nell’ultima anche capogruppo di Fratelli d’Italia.

Da tempo ha deciso di conciliare un impegno serio e costante sul territorio con quello di genitore. Come dice lei “ci ha sempre messo la faccia”. E' per la politica “del voler fare e dell’agire, quella che nasce dal basso, dal territorio. Non sempre sono riuscita a raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati ma l’impegno è sempre stato totale”.