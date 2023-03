Casal del Marmo, le rampe del raccordo liberate dai rifiuti

Cartacce, bottiglie, lattine, qualche cerchione e detriti vari. Tutto sul ciglio della strada ogni giorno percorsa da migliaia di automobilisti e centauri. Sono servite ore di lavoro per liberare la rampa di accesso del Grande Raccordo Anulare di via Casal del Marmo, nella zona nord ovest della città.

Casal del Marmo, bonificate le rampe di accesso al GRA

“Siamo intervenuti sulle rampe di accesso del Grande Raccordo Anulare con interventi di bonifica in collaborazione con Anas” - ha fatto sapere il presidente del Municipio XIV, Marco Della Porta, sul posto insieme agli operatori. “Abbiamo raccolto un quantitativo enorme di rifiuti. Tutto questo ci deve far riflettere - è il monito del minisindaco - sull’importanza di non buttare mai nulla dal finestrino”.

Lavori sulla Casal del Marmo e Boccea

Non solo pulizie straordinarie. Il Campidoglio ha avviato i lavori di completamento di sei importanti arterie viarie della Capitale. Da Casal Selce a Quattro Venti, Tor Cervara e Ponte Galeria, poi a Roma ovest Boccea e Casal del Marmo. L'obiettivo degli interventi è proseguire nella messa in sicurezza e riqualificazione della grande viabilità della città: strade di intensa percorrenza soggette anche a un importante traffico pesante. Gli interventi saranno eseguiti da Anas di notte per evitare il più possibile disagi alla città e saranno ultimati per la fine del mese di maggio. L'importo dell'ultimazione delle opere è di oltre 1,8 milioni di euro del bilancio di Roma Capitale. Lo rende noto il Campidoglio. “Completiamo la manutenzione di arterie importantissime per Roma - commenta l'assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini - La Grande Viabilità comprende una rete di strade cruciali, di ampia percorrenza che garantiscono la mobilità di collegamento della Capitale".