"Silva Nigra": il progetto di forestazione e restauro ecologico del bosco sacro agli Etruschi

L’associazione il Mio Amico Albero ha lanciato il progetto "Silva Nigra" che riguarda la forestazione e il restaturo ecologico del bosco sacro agli Etruschi nel quattordicesimo municipio.

L’area si presenta oggi come una zona urbana limitrofa all’area di forestazione ed è conosciuta come Selva Nera, ma da un punto di vista storico geografico, un tempo anche l’area del parco era conosciuta come Selva Nera e quindi “Silva Nigra”, e ha conservato un frammento di selva dall’elevato valore ecologico e che risulta un importantissimo hot spot di biodiversità

Il progetto mira a un parziale restauro ecologico attraverso la lunga e attenta osservazione della vegetazione naturale presente e all’individuazione delle specie arboree e arbustive più tipiche del comprensorio e alle diverse interrelazioni tra le stesse specie. Il progetto vuole così sensibilizzare sul tema del cambiamento climatico, al fenomeno delle isole di calore e al miglioramento della qualità dell’aria e dell’ambiente.

Nello specifico la forestazione prevede la messa a dimora, a carico dell’associazione, di 250 piantine arboree e 40 piantine arbustive differenti:

Specie arboree: Quercus suber – Sughera; Quercus pubescens – Roverella; Quercus cerris – Cerro e Quercus Ilex - Leccio.

Specie Arbustive: Cytisus scoparius – Ginestra: Laurus nobilis – Alloro; Viburnum Tinus- viburno tino; Crataegus Monogyna - Biancospino.

La manutenzione terminerà dopo tre anni dalla piantumazione, quando il sistema sarà in grado di autosostenersi, e verranno sostituite eventuali perdite.

Oltre all’importanza per il verde, il progetto avrà anche una rilevanza sociale. Infatti nei lavori di messa a dimora, ma anche visite guidate e cura del verde, saranno coinvolte scuole e enti del terzo settore creando così una maggiore consapevolezza sulla fondamentale importanza degli alberi nel contesto urbano.