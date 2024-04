Dopo più di 20 anni avviata la manutenzione di via Santa Maria di Galeria

I lavori sulla grande viabilità nel quattordicesimo municipio non si fermano. Nelle ultime ore infatti è iniziata la manutenzione stradale di Via Santa Maria di Galeria, un intervento che nel territorio si attendeva da più di due decenni.

“Un intervento atteso da oltre 20 anni che si inserisce in un grande piano di manutenzione stradale che stiamo realizzando nel municipio XIV. Tanto è stato fatto e tanto continueremo a fare insieme” - dichiara il presidente del municipio Marco Della Porta.

Nello specifico gli interventi riguarderanno una nuova pavimentazione. Sulla strada sarà posato un nuovo strato di binder e tappetino di usura dalla lunghezza di quasi 9 km. “Andremo a scavare tra i 9 ed i 12 cm per posare un nuovo strato di binder e tappetino di usura su tutta Via Santa Maria di Galeria, per una lunghezza di circa 9 km. Un nuovo intervento giubilare costruito insieme con il Dipartimento CSIMU ed Anas” - spiega l’sssessore ai Lavori Pubblici del municipio XIV Giuseppe Strazzera.

L’intervento su via Santa Maria Galeria va in continuità con le operazioni sulla grande viabilità sulle arterie secondarie del quattordicesimo municipio. In questo quadro si inseriscono i lavori a via Casal del Marmo, via Trionfale, via Torrevecchia, via della Storta, Via Braccianese, via Pietro Maffi, via Federico Borromeo, via Monti di Primavalle, via Selva Candida, via Rezzato, via Chiarugi, via Basaglia, via Eugenio Di Mattei, via Tarsia e quelli tutt’ora in corso a via Lucchina e via della Balduina.