Piazza San Calisto si rifà il look: arrivano panchine, rastrelliere ed alberi

A Trastevere da qualche giorno sono state sistemate delle transenne. Nell’area di cantiere, gli operai sono al lavoro per realizzare una riqualificazione a lungo attesa: quella di piazza San Calisto.

Un progetto atteso

I lavori dovevano partire lo scorso ottobre, ma rispetto al progetto di restyling previsto in autunno, sono intervenute delle modifiche. “Ho voluto rimandare i lavori perché ci tenevo ad inserire delle alberature” ha spiegato l’assessore all’ambiente del municipio I Stefano Marin. L’attuale progetto prevede infatti l’inserimento di due ligustri all’interno dello spazio destinato ai pedoni.

Il restyling della piazza

Al posto delle fioriere di cemento, che servivano a delimitare lo spazio interdetto alle auto, sono arrivati nuovi arredi. Lo spazio è stato perimetrato dai classici dissuasori di sosta, i colonnotti di travertino. E nell’area sono state inserite panchine, su cui è stata pennellata una vernice trasparente antigraffiti, hanno fatto sapere dal municipio I. Nella piazza hanno fatto la loro comparsa anche delle rastrelliere per le biciclette.

Riqualificazione e sostenibilità ambientale

“Siamo in un’area che è nel sito Unesco e quindi bisogna prestare molta attenzione agli arredi che si scelgono. Ho pertanto chiesto di usare il ferro scuro ed il travertino, come si usava anticamente. Scelta che è stata condivisa con la soprintendenza. Poi però ho voluto aggiungere elementi, come le rastrelliere e gli alberi, che sono esemplari di Ligustrum japonica, come quelli che sono presenti nelle zone limitrofe” ha spiegato Marin “perché volevo che in questo progetto la riqualificazione andasse di pari passo con la sostenibilità ambientale”.