Le case popolari di Torrevecchia con affaccio “sull’oriente”: nel parco arrivano ciliegi e aree ludiche

Il rosa dei ciliegi in fiore al posto del verde incolto e del terreno abbandonato: le case popolari di Torrevecchia sono pronte ad affacciarsi su un panorama tutto nuovo, che richiama i colori dell’Oriente. Sono iniziati i lavori di riqualificazione del Parco Commendone: due ettari tra gli edifici di edilizia residenziale pubblica che il Comune ha riacquisito dall'Ater.

Torrevecchia: riqualificazione per il Parco Commendone

Il progetto prevede interventi sull’area giochi, sulla vegetazione con la messa a dimora di alberature, in prevalenza ciliegi da fiore, e sugli arredi urbani attraverso la sostituzione delle panchine e dei cestini portarifiuti.

Gli interventi più significativi riguarderanno lo spazio ludico che verrà ampliato e notevolmente migliorato con l’installazione di nuove attrezzature al posto di quelle esistenti, la realizzazione della pavimentazione sull’intera area e la creazione di una pista circolare che potrà essere utilizzata dai bambini per andare in bicicletta o per pattinare. “Miglioreremo la fruizione dello spazio ludico installando una diversa tipologia di attrezzature, più resistente e adatta anche a bambini e ragazzi in età scolare. Stiamo investendo fondi importanti per recuperare e valorizzare aree verdi periferiche che spesso rappresentano tasselli fondamentali per la vita di interi quartieri” - ha spiegato l’assessora alle Politiche del verde, Laura Fiorini.

Per il parco di Torrevecchia progetto da 200mila euro

Il Dipartimento Tutela Ambientale, sulla base delle richieste dei cittadini, ha ideato e finanziato il progetto che costerà circa 122mila euro (più le spese fisse). A ciò si deve aggiungere un ulteriore stanziamento da parte di Roma Capitale, di quasi 70mila euro, per la realizzazione da parte di Areti-Gruppo Acea di un nuovo impianto di illuminazione lungo il viale principale, i quattro viali secondari e l’area giochi.

“I residenti delle case popolari di Torrevecchia, nel Municipio XIII, hanno dovuto vedere per troppo tempo dalle loro finestre due ettari di terreno abbandonati e non curati a dovere. Non sarà più così. Il Parco Commendone, infatti, verrà completamente riqualificato” - ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in sopralluogo al cantiere. “In questa zona della città, tra l’altro, oltre a questa ci sono altre due importanti aree verdi: il parco Nicholas Green e la Collinetta Boccea. È già in fase di progettazione una ciclabile che le collegherà creando un percorso unico per spostarsi in bicicletta”. Un sistema di parchi che nascerà attraverso la connessione di tre importanti aree verdi del quartiere.