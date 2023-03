Zagarolo Sports Academy, Scalabrella: “Scontri diretti decisivi”

Zagarolo (Rm) – La serie C maschile dello Zagarolo Sports Academy sta entrando nel “rush finale” della stagione. I ragazzi di coach Emanuele Scalabrella sono tra le “magnifiche cinque” squadre in lotta per i primi tre piazzamenti del girone A che assegneranno un posto nei play off. Al momento la formazione zagarolese è quarta, ma il Green Volley capolista è a sole tre lunghezze di distanza: “Fino all’ultima giornata sono convinto che ci sarà incertezza totale sulle squadre che parteciperanno ai play off – riflette Scalabrella – Noi avremo lo scontro diretto con l’attuale prima della classe e con il Tor Sapienza secondo: entrambi i match li giocheremo in casa e saranno decisivi”. Nell’ultimo turno lo Zagarolo Sports Academy ha “fatto il suo dovere” sul campo del Tuscania, battendo i viterbesi per 3-0 (25-20, 25-23 e 25-16): “Una partita brutta dal punto di vista spettacolare. Gli avversari, che si trovano nelle zone basse della classifica, hanno fatto il possibile e noi non abbiamo sfoderato una prestazione brillante. Tra l’altro la trasferta non era logisticamente agevole e solo nel terzo parziale si è visto qualcosa di meglio. Ma ci prendiamo i tre punti e guardiamo avanti”. E cioè al prossimo impegno (di nuovo fuori casa) contro il Sales: “Il livello qualitativo dell’avversario aumenta, visto che affrontiamo la settima della classe. Loro sono una discreta squadra e se la si lascia giocare si rischia”. Il tecnico fa il punto della situazione con sei partite ancora da disputare: “Al momento siamo un po’ più indietro rispetto a dove ci piacerebbe stare. A fine gennaio sono subentrati due nuovi innesti, ovvero il palleggiatore Leonardo Moroni e lo schiacciatore Luca Roberti: dovendo inserire questi giocatori, certi equilibri che avevamo trovato in precedenza sono stati ridiscussi e con poco tempo a disposizione stiamo cercando di ricostruirne altri. Ma l’importante è riuscire a esprimere una qualità di gioco buona per accedere ai play off e giocarli da protagonisti perché la voglia di fare il salto di categoria è grande”.