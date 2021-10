Volley Team Monterotondo, coach Guglielmi: "Sarà l'anno zero"

“Guardare verso l’alto e rimanere coi piedi per terra”. È questo il motto scelto da mister Savino Guglielmi per la stagione 2021-22 della Volley Team Monterotondo in Serie B. La squadra è reduce dai playoff per la Serie A disputati, da neopromossa, nella passata stagione. Ora si può alzare l’asticella, senza però dimenticare il lavoro quotidiano e uno spirito di gruppo che dovrà essere l’arma vincente.

È terminato il primo mese di lavoro. Un bilancio?

"La squadra è forte e determinata. Mi piace lo spirito di chi è stato confermato e quello dei nuovi arrivi che ci aiuteranno ad alzare il livello. La società ha compiuto davvero un salto di qualità, anche grazie all’arrivo di dirigenti importanti come il diesse Diego Carloni e del mio vice Rocco Giudice, oltre che del preparatore atletico Francesco Durante. Il club mi supporta in tutto, per questo ringrazio anche il direttore generale Mauro Ebano e il direttore tecnico Laura Storno".

Per Monterotondo questo sarà…?

"Un anno zero, ma decisamente particolare. Perché resettiamo e ripartiamo, è vero, ma non vogliamo dimenticarci della favola che abbiamo vissuto nella passata stagione. Vogliamo tornare a quel livello lì e, perché no, alzare ancora l’asticella".

Vi siete posti un obiettivo?

"Il campionato sarà più complesso, visto che solamente le prime due squadre della classifica accederanno ai playoff. Noi però non ci nascondiamo, siamo lì e ce la giochiamo con tutti".

Quali indicazioni hanno dato le prime amichevoli?

"Abbiamo faticato tanto durante la preparazione, ora ci stiamo amalgamando come squadra. La brillantezza e il gioco arriveranno, ai ragazzi dico sempre che bisogna continuare a lavorare duramente, senza distrarsi un attimo. Sono molto contento di come si sono integrati i 4 giovani, palleggiatore, opposto, schiacciatore e libero, che fanno parte del roster. Il vivaio della Volley Team lavora sempre molto bene. Luca Pozza a tutti gli altri tecnici del settore giovanile fanno crescere al meglio i nostri talenti".