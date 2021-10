United Pomezia, che impresa: vince 3-2 a Trevi dopo un match interminabile

Squadra in casa

Squadra in casa Lucky Wind Trevi

“Sarà una battaglia”, queste sono state le affermazioni dell’allenatore di Trevi Sperandio alla vigilia della partita contro lo. Le sue parole sono state profetiche: il match ha visto prevalere le pometine al termine di due ore di partita in cui i colpi di scena non sono certo mancate. Nel primo set, la partita è stata equilibrata, i tentativi di allungo di entrambe le squadre sono stati subiti bloccati,quando le padrone di casa hanno allungato fino al 23 -17 per concludere il set sul 25 a 18.

L’inizio del secondo parziale è stata la fotocopia del primo, fino al 10 pari. Pomezia ha stupito davvero tutti: il 23-18 delle umbre non ha spaventato le giocatrici di coach Nulli e la rimonta si è concretizzata con un 6-0 impressionante. Trevi si è destata e si è arrivati ai vantaggi dove a tagliare il traguardo del set è stata proprio la United (29- 27). A questo punto l’inerzia dell’incontro è andata dalla parte di Pomezia che ha allungato con grande grinta nel terzo set, portandosi prima sul 15-10 e poi gestendo il tutto fino al 25-19.

Ovviamente la Lucky Wind non poteva accettare la sconfitta in casa e si è rimboccata le maniche, riscattandosi nel quarto set che è terminato 25-18 per le trevane senza grossi problemi. Il tie-break è stato un autentico assolo di Pomezia, un 15-9 che ha regalato questi 2 punti preziosissimi e che conferma quando la squadra possa competere nel girone E della Serie B1. Il tabellino del match:

LUCKY WIND TREVI- UNITED POMEZIA 2-3 (25-18; 27-29; 19-25; 25-18; 9-15)

Lucky Wind Trevi: Giordano 3; Castellucci 17; Tiberi 13; Capezzali 21; Borelli 10; Ameri 7; Ndulue; Pioli; Radi; Pizzi; Bosi; Lillacci L1; Coresi L2. All: Gian Paolo Sperandio; 2° All: Albino Bosi

UNITED POMEZIA: Frasca 27; Bigio 12; Krammer 7; Corvese 14; Niglie 3; Famell 2; Palermo 11; Oggioni; Evangelista; Licata; Lanzi L1. All: Nulli