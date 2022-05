Tutto pronto per l'esordio del Volleyrò Casal De' Pazzi nelle Finali Nazionali Under 18

Una rigenerante passeggiata mattutina sulle rive del Lago di Garda ha ingannato l’attesa del Volleyrò Casal De’ Pazzi, impegnato quest’oggi, giovedì 26 maggio 2022, nell’esordio delle Finali Nazionali Under 18. Le giovani atlete romane hanno concluso con grandi soddisfazioni il campionato di B1 e ora devono concentrarsi su un appuntamento a cui tengono molto, visto che si confronteranno con le pari età in sfide che si preannunciano interessanti e caldissime. Come già anticipato, mancano poche ore a questo esordio.

Alle 15:30 il Volleyrò scenderà in campo presso la palestra di Via Don Biondani a Peschiera del Garda contro l’Arzano Volley. Anche la formazione campana ha messo in mostra i suoi talenti nel corso di questa stagione nel campionato di B1, ma in un girone differente (E per le romane, F per le napoletane). La formula delle Finali Nazionali prevede la partecipazione complessiva di un totale di 28 squadre e la suddivisione di ciascuna Finale Nazionale in due fasi a cui vi si accede in base ad un ranking quantitativo relativo alle stagioni 2017/2018 - 2018/2019 - 2020/2021.