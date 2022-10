Niente da fare per l'Appio Roma, l'Armundia Virtus vince 3-1

Cade in casa l’Appio Roma e lo fa sotto i colpi dell’Armundia Virtus Roma,abile ad imporsi 3-1. I parziali dicono 24-26 nel primo set, 18-25 nel secondo con la Virtus Roma che si porta sullo 0-2, accorciano i locali con un ottimo terzo set, 25-15, ma gli ospiti chiudono i conti con un 23-25 nel quarto set.

Ecco le parole del tecnico:

"La sconfitta nella prima uscita casalinga è arrivata giocando contro una squadra di assoluto valore, dotata di un paio di elementi di alto livello. Ovviamente questo non consola, considerati i parziali dei primi due set e la vittoria del terzo, che devono farci riflettere sul fatto che non bisogna mai abbassare la concentrazione" queste le parole di Lorenzo Pistilli, allenatore dell'Appio Roma Pallavolo "Una nota di merito va a Fabrizio Ricci per l'ottimo ingresso a partita in corso. Ora testa alle prossime sfide previste con le due trasferte consecutive in terra sarda".

APPIO ROMA – ARMUNDIA VIRTUS ROMA 1-3

Parziali: 24-26, 18-25, 25-15, 23-25

La rosa dell’Appio Roma: Nicolò Rossi, Gianluca Cervini, Fabio Noccioli, Stefano Priori (k), Fabrizio Ricci, Francesco Danese, Gabriele Pratesi, Francesco Genesio Sica, Gianluca Grippo, Matteo Palombi, Giuseppe Tomei, Edoardo De Vincenzo, Davide Balducci, Giovanni Ippolito.

Lo staff:

1°allenatore: Lorenzo Pistilli

2°allenatore: Giampiero Scatigna

Scoutman Camilla Ricottini

Refertista: Sonia Ariosto

Addetto all'arbitro: Valerio Rossi

