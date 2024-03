A Filippo Volandri, Veronica Toniolo e Lorenzo Marsaglia il Premio "Food&Sport" 2024

Al Tennis Club Parioli si è svolta la quinta edizione del premio “Food&Sport” che ha visto la consegna del riconoscimento al tennista Filippo Volandri, alla judoka Veronica Toniolo e al tuffatore Lorenzo Masaglia sportivi d’eccellenza e ambasciatori dell’Italia nel mondo.

Il premio promosso dal Consorzio Cacciatore Italiano e dal MASAF, Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste celebra i sani valori sporti e le buone pratiche alimentari. Durante l’evento, condotto dal giornalista Pierluigi Pardo, col dottor Michelangelo Giampietro, specialista in Medicina dello Sport e in Scienza dell’alimentazione e al Direttore del Consorzio Cacciatore Italiano, Gianluigi Ligasacchi si è discusso sulle abitudini alimentari nello sport, ricordando come siano strettamente collegate la performance sportiva e la corretta alimentazione. “Nel caso di attività fisica intensa, l’apporto proteico deve aumentare, specialmente nei periodi in cui l’obiettivo ricercato è il potenziamento delle masse muscolari” – spiega il dott. Giampietro – “I salumi sono in grado di fornire all’organismo diversi nutrienti necessari al suo funzionamento. Inoltre, le proteine in essi contenute hanno un’elevata qualità biologica: contengono, infatti, in quantità appropriate, tutti gli amminoacidi essenziali. Negli ultimi vent’anni, poi, la quantità di lipidi (grassi) presenti nelle carni lavorate e trasformate si è ridotta notevolmente grazie all’evoluzione delle tecniche di allevamento dei suini”. Il dott. Giampietro poi ha svelato una soluzione gustosa al termine di un allenamento intenso: “Un panino (100 g di panino tipo rosetta, circa 270 kcal) con 5-6 fette di Salamini Italiani alla Cacciatora DOP (comunemente conosciuto come Salame Cacciatore Italiano, 35g per 140 kcal), nel rispetto della corretta associazione tra carboidrati complessi e proteine, in rapporto pari a 3:1. Tale rapporto è esattamente quello che serve dopo un allenamento/gara per incrementare la massa muscolare. Inoltre, la quantità di sale presente può essere utile per ripristinare le perdite avvenute con il sudore”.

Al termine della premiazione gli studenti di cucina dell’Istituto Professionale per i Servizi per Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera Vincenzo Gioberti di Roma hanno proposto dei gustosi panini con protagonista il Cacciatore Italiano DOP dedicati ai tre sportivi protagonisti di questa edizione:

per Filippo Volandri il Dropshot, ovvero panino verde (agli spinaci), salame Cacciatore DOP, spinacino fresco, scaglie di grana Padano DOP e pomodoro marinda;

per Lorenzo Marsaglia il Trampolino: un panino viola (con barbabietola e noci) salame Cacciatore DOP, insalata riccia, scamorza affumicata e zucchine grigliate;

per Veronica Toniolo, Judoka: Panino marrone (con cioccolato) salame cacciatore DOP, puntarelle, mozzarella di bufala campana DOP e carciofi croccanti.

il Direttore Ligasacchi ha così dichiarato: “La crescita in termini di produzione che il Cacciatore Italiano ha avuto nel 2023 sembra andare di pari passo con quella dei tanti atleti emergenti e di potenziale successo che abbiamo in questo momento in Italia. Non si può infatti parlare di sport senza interpellare gli atleti, per questo abbiamo voluto premiarli: per essersi distinti nella loro disciplina e per aver dato il loro contributo nella promozione di corrette pratiche alimentari”.