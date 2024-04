Cielo giallo, pioggia e sabbia del Sahara. L'"Apocalisse" a Roma e i rischi per la salute

"Sembra di stare in un film apocalittico". E' così che in molti commentano l'aria che si respira e "si vede" a Roma in queste festività pasquali. Da domenica 31 marzo, infatti, sulla Capitale aleggia una cappa che va dal bianco al giallo, tira vento di Scirocco ed è aumentata l'umidità appena il vento si placa. Quando piove, con sgrullate di pochi minuti in varie zone della città, piove sabbia.

La sabbia del Sahara a Roma

E' sabbia del Sahara, frutto di tempeste che stanno riguardando il deserto più grande del mondo e viene trasportata fino in Europa dai venti. Un fenomeno non raro, anzi, ma che quando si verifica colpisce sempre per il suo essere "scenografico". Anche perché porta con sè delle conseguenze per la salute. Il sindaco Roberto Gualtieri, infatti, nella giornata del 31 e in quella di oggi, 1 aprile, ha firmato due ordinanze con le quali raccomanda a chi si trova a Roma di fare attenzione. Soprattutto se si è soggetti fragili, come bambini, anziani e chi è afflitto da patologie respiratorie gravi e meno gravi.

I valori del PM10 nell'aria

Le "previsioni modellistiche" fornite anche questo lunedì, giorno di Pasquetta, dall'Arpa Lazio evidenziano che sull'area di Roma le criticità non dipendono dal contributo delle emissioni antropiche (automobili, scooter, uffici e abitazioni), ma per l'arrivo di "materiale particolato di origine naturale". Sono polveri sahariane. Ma che siano di origine naturale non significa che siano meno pericolose. E infatti le centraline di monitoraggio hanno registrato sforamenti del valore limite giornalieri di PM10 in undici zone differenti della Capitale: Francia, Cinecittà, Villa Ada, Guido, Cavaliere, Fermi, Bufalotta, Cipro, Tiburtina, Arenula e Malagrotta.

I rischi per la salute

Per questo l'amministrazione raccomanda ai più fragili di restare a casa. Poiché queste polveri sahariane, oltre a depositarsi sull'asfalto e sulle autovetture (ancor più quando piove), si spostano impercettibili nell'aria e si introducono nei pomoni. Chi soffre di bronchiti e asma, per esempio, sarebbe messo ancor più a dura prova.