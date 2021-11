VIDEO | Il consiglio comunale tra nuovi e vecchi volti della politica romana

L'emozione della "prima volta" in Aula Giulio Cesare. La soddisfazione di un ritorno dopo qualche anno. La consapevolezza che dopo aver guidato la città negli ultimi cinque anni ora ci si trova tra le opposizioni. Sono diversi i sentimenti che si respirano nell'aula che è espressione della politica romana, in Campidiglio, durante il primo consiglio dell'era Gualtieri di giovedì 4 novembre.

Ci sono volti giovani come Nella Converti e Lorenzo Marinone del Partito democratico, alla loro prima esperienza di consigliere capitolino ma non certo nuovi per la politica che, malgrado l'età, fanno entrambi da molto tempo.

Ma anche volti noti come Dario Nanni, ex del Pd romano oggi eletto con la lista civica Calenda Sindaco, dopo una consiliatura passata al municipio VI delle Torri: "Un ritorno in quest'aula davvero emozionante, faremo una opposizione costruittiva partendo da il miglior programma scritto per la città". O Fabrizio Santori, delegato alla sicurezza durante la Giunta di Gianni Alemanno, ora consigliere comunale della Lega: "Per quanto la Lega sia cresciuta in questi anni il risulato elettorale è stato deludente rispetto alle aspettative perchè siamo solo in due - sottolinea Santori -, ma con la coalizione di centrodestra siamo uniti e faremo un ottimo lavoro a beneficio della città".

Dalla maggioranza Ferdinando Bonessio, già consigliere regionale con i Verdi, ora eletto al Comune con Europa Verde: "Malgrado siamo rimasti fuori dalla Giunta, lavoreremo con le nostre idee e professionalità per una vera transizione ecologica di questa città.

E Antonio De Santis, ex assessore al Personale nella Giunta di Virginia Raggi, eletto con la lista civica dell'ex prima cittadina di Roma: "Noi abbiamo fatto un gran lavoro per rimettere in piedi la macchina amministrativa di questa città - ricorda De Santis -, questa amministrazione ha tutte le carte in regola quindi per fare bene, e noi vigileremo affinchè lo faccia".