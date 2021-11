VIDEO | Il primo consiglio comunale dell’era Gualtieri: "Auspico unità per il bene della città"

Sembra un po’ il “primo giorno di scuola” per i 48 eletti all’assemblea capitolina. Molti entrano in qualità d consigliere comunale per la prima volta, poi c’è qualche ritorno e qualche volto ormai noto. Nel pomeriggio di giovedì 4 novembre si è riunito il primo consiglio comunale con Roberto Gualtieri sindaco di Roma.

Difficile non notare l’arrivo di Virginia Raggi, ex sindaca della Capitale, che insieme al gruppo eletto del Movimento cinque stelle prende posto tra i banchi dell’opposizione. Tra i consiglieri, anche Carlo Calenda di Azione: "Cercherò di portare avanti entrambi gli impegni, ma tutto dipende dal lavoro che ho da svolgere a Bruxelles con le votazioni in presenza", spiega.

La prima votazione di rilievo è quella della scelta della presidente dell’Assemblea capitolina: con 30 voti il posto va a Svetlana Celli del Partito democratico: “Onorata, ora nuova fase per città”.

Poi Gualtieri indossa la fascia da primo cittadino per il consueto giuramento, la presentazione dei nuovi assessori e il primo discorso all’aula: “Confido nell’unità di quest’aula con la Giunta, con le altre istituzioni, ma anche il coinvolgimento dei consiglieri di opposizione, per il rilancio e il bene della città”.