VIDEO | Rifiuti, mega cassonetti stradali per la raccolta dell'indifferenziato: al via la sperimentazione

Si parte da Tor Bella Monaca. E’ stato presentato stamattina, lunedì 19 dicembre, il nuovo sistema di raccolta sperimentale dei rifiuti indifferenziati, con il posizionamento di 2 container scarrabili nel quartiere del VI municipio di Roma. Ciascuno da 13mila litri di capienza e dotato di 6 “bocche di conferimento” del rifiuto tramite sportelli basculanti in lamiera.

La sperimentazione è stata studiata da Ama in coordinamento con Roma Capitale. Presenti in largo Gennaro Boltri, uno dei due punti di conferimento, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l’assessora capitolina all’Ambiente, Sabrina Alfonsi, e il presidente del municipio delle Torri, Nicola Franco.

Ama spiega che una volta a regime, e per un investimento di 12 milioni di euro, saranno mille i cassoni carrabili a disposizione della città, con 40 mezzi speciali per il loro trasporto. “Verranno svuotati due volte al giorno - dice Emiliano Limiti, vice direttore generale di Ama -. Verrano presi, portati per lo svuotamento nel nostro centro di Rocca Cencia e riposizionati qui nel giro di mezz’ora”.

Ma così non si disincentiva la raccolta differenziata? “Assolutamente no - promette Alfosi -, questo è un primo step necessario per evitare l’accumulo di rifiuti per terra, in zone ad alta produzione come questa, dove si aggiunge la migrazione dei rifiuti da altre zone di Roma o addirittura da altri comuni. I cassonetti per la differenziata restano e verrà fatto un lavoro di informazione ed educazione ambientale ai cittadini”. Dello stesso auspicio è il sindaco Gualtieri: “Era necessario aumentare la capienza di raccolta dell’indifferenziato in questa zona, ma è solo una parte della strategia che stiamo mettendo in campo per una gestione virtuosa dei rifiuti”.