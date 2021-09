San Basilio, Gualtieri smonta il "set teatrale" della Raggi: "Qui solo interventi spot"

Il candidato sindaco del Centrosinistra dalla fontana della Balena: "Sembra un set cinematografico, tutto intorno in realtà c'è degrado e abbandono". Replica Raggi: "Qui non sanno nemmeno chi sei"

"Mi chiamano la sindaca delle periferie". Parola di Virginia Raggi, che in occasione del lancio della lista pentastellata per le elezioni comunali del 3 e 4 ottobre, ha lasciato intendere ai presenti di essere stata tra i primi sindaci ad aver messo in campo politiche concrete per i quartieri popolari di Roma e in particolare per San Basilio, lì dove ha iniziato ufficialmente la sua corsa per la rielezione portandosi dietro l'ex premier Giuseppe Conte.

La pensa diversamente uno dei suoi principali competitor, Roberto Gualtieri, anche lui oggi a San Basilio per un volantinaggio in quella che è tra le principali piazze di spaccio in Italia: “Questo è un set teatrale – dichiara da piazza della Balena, zona via Recanati - , una specie di scenografia di cui molto si è parlato ma tutto intorno ci sono abbandono e degrado”.

Il candidato sindaco del Centrosinistra alle elezioni del 3 e 4 ottobre si riferisce alla fontana da poco riqualificata, un’opera fortemente voluta da Raggi. “Qui a San Basilio – prosegue Gualtieri – è stato fatto qualche intervento spot sotto elezioni, ma c’è un incredibile immobilismo sul prolungamento della metro, i lavori su via Tiburtina sono una cosa indegna e vergognosa perché sul quartiere si scarica il traffico, con in più il problema dello svincolo di via Casale di San Basilio. Decoro urbano disastroso, c’è un enorme problema di abbandono scolastico, sono stati chiusi due asili nido”.

L’ex Ministro delle Finanze ed eurodeputato Pd non ha freni e continua l’elenco dei problemi che soffocano in generale il IV Municipio: “Ci sono 200mila abitanti – spiega – ma non esiste un cinema e non c'è nemmeno un liceo classico”. La soluzione principale, per Gualtieri, è una: “Investire i soldi del Pnrr – conclude – ma dei 3 miliardi stabiliti dal piano per la rigenerazione urbana, Roma ha chiesto 10 milioni, dicendo praticamente no ai soldi del Pnrr”.

La replica della sindaca non si è fatta attendere, affidata al suo account Twitter: "Gualtieri, nelle periferie non sanno neanche chi sei . la stoccata di Raggi - . Il Pd le ha dimenticate per decenni e ora hai il coraggio anche di parlare".