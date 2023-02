Elezioni regionali Lazio 2023: come si vota

Domenica 12 febbraio e lunedì 13 febbraio 2023 i cittadini del Lazio saranno chiamati a scegliere il nuovo Presidente della Regione e i membri del Consiglio Regionale. La popolazione potrà votare domenica dalle ore 07:00 alle ore 15:00 e lunedì dalle ore 07:00 alle 15:00.

Le circoscrizioni nel Lazio

Sono cinque le circoscrizioni che dividono il Lazio: Frosinone, Latina, Viterbo, Rieti e Roma. Sarà eletto Presidente della Regione chi otterà il maggior numero di voti. Saranno poi eletti 50 consiglieri e ogni circoscrizione avrà un numero di seggi che sarà calcolato in base alla popolazione registrata nel corso dell'ultimo censimento. I consiglieri regionali saranno eletti tramite proporzionale l’80% del numero dei seggi mentre il 20% sarà assegnato con il premio di maggioranza.

Come si vota

Sono diverse le modalità con le quali l’elettore potrà votare. Il cittadino potrà assegnare la propria preferenza tramite una croce:

votando soltanto il candidato presidente (il voto non si estende alle liste collegate);

votando la lista (il voto si estende anche al candidato presidente);

votando per una lista e per un candidato presidente collegato alla lista stessa;

votando per una lista e per un candidato presidente non collegato alla lista (il voto disgiunto)

Consiglio Regionale

Per quanto riguardo il candidato consigliere, gli abitanti del Lazio dovranno esprimere la propria preferenza per uno o due rappresentanti scrivendo nelle righe apposite il nome e il cognome del candidato/i consigliere/i regionali compresi nella lista stessa. In caso di doppia preferenza, l’elettore dovrà rispettare la quota di genere e quindi votare un candidato di genere maschile e un candidato di genere femminile della stessa lista. Se verranno votate due donne o due uomini la seconda preferenza sarà automaticamente annullata.