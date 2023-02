Elezioni regionali Lazio 2023: notizie e aggiornamenti in diretta

ROMA - Elezioni Lazio, si vota. Gli elettori del Lazio sono chiamati a rinnovare il consiglio regionale e a scegliere il nuovo presidente che succederà a Nicola Zingaretti, eletto governatore nelle ultime due tornate elettorali, del 2013 e 2018. Si voterà domenica 12 febbraio, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 13 febbraio 2023, dalle ore 7 alle ore 15. Ieri i seggi sono stati costituiti dai rispettivi presidenti, nominati dal presidente della Corte d'appello competente per territorio, che ne chiamano a far parte quattro scrutatori ed un segretario.

Lo spoglio è previsto per domani a partire dalla chiusura dei seggi. I primi risultati, con dati ufficiali, a partire dalle 16. Seguiremo i risultati in diretta su RomaToday.

Gli aggiornamenti in diretta della domenica elettorale

Ore 7.21 - Sfida nella sfida è quella per il consiglio regionale. Qui tutti i candidati al consiglio. In particolare grande attesa per l'elezione di Miss o Mister preferenze, ovvero chi tra i candidati consigliere otterrà più voti. Qui l'analisi approfondita dei temi.

Ore 7.09 - Dove e quando voteranno i candidati. Francesco Rocca esprimerà il suo voto alle 11.30 nel seggio di via Vallombrosa, nella zona nord della capitale. Stesso quadrante per Donatella Bianchi: la giornalista Rai che conta sul sostegno del M5s, voterà alle 11.30 nel liceo De Sanctis di via Malvano, lungo la Cassia. Alessio D'Amato, candidato Dem, sarà alle 10 al seggio di largo Castelserpio, in zona Labaro.

Ore 7.01 - Seggi aperti regolarmente in tutte e cinque le circoscrizioni.



Chi sono i candidati

Cinque i candidati alla presidenza della regione Lazio. In ordine di sorteggio, e quindi rispecchiando il sorteggio per la scheda elettorale, abbiamo

Sonia Pecorilli [L'intervista] | Partito Comunista

Francesco Rocca | Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati-Rinascimento, Udc, Lista Civica Rocca Presidente.

Rosa Rinaldi [L'intervista] | Unione Popolare

Donatella Bianchi [L'intervista]| Movimento 5 Stelle, Lista Progressista

Alessio D’Amato [L'intervista] | Partito Democratico, Lista Amato, Terzo Polo con Azione e Italia Viva, Più Europa-Radicali-Volt, Demos, Verdi-Sinistra con D’amato, Psi.

Dove e quando voteranno i candidati e i leader nazionali

A Roma voteranno i leader nazionali, oltre ai candidati. Per quanto riguarda questi ultimi Francesco Rocca, l'ex presidente della Croce rossa e voluto dal centrodestra, esprimerà il suo voto alle 11.30 nel seggio di via Vallombrosa, nella zona nord della capitale. Stesso quadrante per Donatella Bianchi: la giornalista Rai che conta sul sostegno del M5s, voterà alle 11.30 nel liceo De Sanctis di via Malvano, lungo la Cassia. Alessio D'Amato, candidato Dem, sarà alle 10 al seggio di largo Castelserpio, in zona Labaro. Anche Giorgia Meloni voterà a Roma, nel IX municipio, dove abita.

Carlo Calenda di Azione, voterà attorno alle 10 nella scuola di via del Lavatore, a due passi dalla fontana di Trevi;. Giuseppe Conte del M5s a mezzogiorno sarà nel seggio allestito nel liceo in via Giulia, via storica del centro di Roma, e Gianni Cuperlo, uno dei 4 candidati alla segreteria del Pd e unico a votare nel Lazio, lunedì in tarda mattinata voterà nella scuola Settembrini di Corso Trieste.