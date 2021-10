Meteo a Roma e nel Lazio: allerta gialla per forte vento

Ancora maltempo a Roma e nel Lazio. Dopo la pioggia ed il vento di lunedì e martedì ancora una allerta gialla per forte vento dalla mattina di giovedì e per le successive 24 ore. Lo rende noto il Centro Funzionale Regionale che ha emesso oggi un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal mattino di domani, giovedì 7 ottobre 2021, e per le successive 18-24 ore si prevedono sul Lazio venti forti da forti a burrasca specie sui settori settentrionali e sui crinali appenninici. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per vento su tutte le zone di allerta del Lazio. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto.

Meteo a Roma 7 ottobre 2021

Come prevedono gli esperti di 3Bmeteo: "A Roma domani nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2334m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Nord, al pomeriggio forti e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: vento".