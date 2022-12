Meteo, come sarà il tempo a Roma nella settimana che porta al Natale

Come sarà il meteo a Natale a Roma? È cominciata la settimana che porta al 25 dicembre e, come annunciato dagli esperti di 3bMeteo, anche l'alta pressione sta tornando a farci visita. Lo si può notare dalle condizioni meteo delle ultime ore, dove nebbie e nubi basse la stanno facendo da padrone su molte aree del nostro Paese.

"Durante l'inizio della nuova settimana non ci saranno grandi cambiamenti, l'alta pressione coinvolgerà tutta Italia ma verrà attaccata già a metà settimana da una leggera ondulazione atlantica che porterà locale instabilità", spiegano gli esperti.

Temperature in graduale e generale rialzo, con punte tra 11 e 17°C al Centro-Sud. "Sulla Capitale noteremo una domenica stabile, caratterizzata da schiarite via via più ampie nel corso del pomeriggio. Lunedì soleggiato con valori minimi in calo. Tempo che si manterrà prevalentemente stabile nei giorni a seguire, seppur con cielo a tratti nuvoloso", spiegano ancora. Sabato 24 dicembre, probabilmente, si vedranno qualche nubi ma il tempo sarà sempre stabile e soleggiato.