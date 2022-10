Meteo a Roma e nel Lazio, le previsioni per lunedì 10 ottobre

Una perturbazione che arriva dal Mediterraneo inizierà a mostrare i suoi primi effetti nella serata di oggi domenica 9 ottobre nelle regioni del Sud, mentre per quanto riguarda il Lazio le condiziono meteorologiche dovrebbero peggiorare dalla mattina di lunedì 10 ottobre. Lo fa sapere la Protezione Civile sulla base delle previsioni disponibili.

Per quanto riguarda tutta la giornata domenicale le condizioni del tempo non hanno destato alcuna preoccupazione in nessuno dei bacini in cui è divisa la nostra regione, con fenomeni temporaleschi ipoetici e un livello di allerta idrogeologica e idraulica fermo al verde.

Per domani 10 ottobre, invece, secondo quanto presente nel bollettino del dipartimento regionale di Protezione Civile, il livello di allerta sale di un gradino arrivado al giallo. In tutti i bacini regionali l'allerta sarà quindi moderata sia dal punto di vista idrogeologico generale, sia idrogeologico dovuto a temporali sia idraulico.

Secondo gli esperti di 3bmeteo.com nella nottata tra domenica 9 e lunedì 10 ottobre a Roma ci potrebbero essere temporali alternati a piogge deboli, ma la giornata di lunedì non dovrebbe registrare rovesci di particolare intensità almeno sull'area metropolitana, con cielo nuvoloso e temperature anche fino a 25 gradi.