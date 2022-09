Meteo a Roma: possibile piogge e temporali, migliora nel weekend

Ancora pioggia e temporali a Roma e nel Lazio con il tempo che migliorerà a partire da sabato. Come prevede l'esperto meteorologo di 3Bmeteo Federico Brescia, una vasta area di bassa pressione sul centro-nord Europa e un minimo depressionario sull’Italia settentrionale porteranno tempo instabile a più riprese per gran parte della settimana che andrà leggermente meglio nel weekend.

Meteo 29 e 30 settembre

Tra giovedì 29 e venerdì 30 settembre il cielo risulterà nuvoloso su gran parte della regione con rovesci e temporali sparsi a tratti intensi sul basso Lazio, in particolare tra agro pontino e Ciociaria. Non mancheranno pause asciutte e qualche breve finestra di tempo soleggiato tra un fenomeno e l’altro. Piovaschi più sporadici sul viterbese.

Le previsioni per il weekend dell'1 e 2 ottobre

Stabile con cielo poco o parzialmente nuvoloso nel weekend, non mancherà qualche residuo rovescio sabato nelle aree interne. Non si vedono grosse variazioni nelle temperature, se non dei cali nei valori massimi in caso di pioggia. Ancora vento forte di libeccio sul litorale con mareggiate almeno fino a domenica. Da lunedì torna l’anticiclone, garanzia di tempo stabile e sereno. Non mancherà qualche foschia o nebbia nelle prime ore della giornata nelle pianure interne. Per maggiori informazioni vi invitiamo a restare aggiornati consultando l’app o il sito di 3Bmeteo.

Il meteo a Roma

Nel dettaglio a Roma tempo instabile con rovesci e temporali alternati a pause asciutte tra giovedì e venerdì. Più stabile nel weekend con ampi spazi di cielo sereno. Temperature generalmente stabili, massime tra 22 e 25°C.