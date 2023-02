In data 18 febbraio 2023, dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00 avrà luogo nel quartiere di Vitinia, un evento di Carnevale denominato “Vitinia in Maschera”.

L’evento sarà caratterizzato da due momenti distinti, la mattina presso Via Sarsina 42 presso “Polisistem” avrà luogo l’animazione per adulti e bambini a cura del Comitato di Quartiere, con giochi coinvolgenti, balli di gruppo, baby dance e l’esibizione delle “Tartarughe Sprint”, con balli di can can.

Il pomeriggio, per le strade di Vitinia, si sfilerà a ritmo di “Murga” (una forma di teatro di strada che coniuga musica, danza e recitazione, molto vicina alla tradizione della giocoleria). A corollario della sfilata sarà premiato il gruppo mascherato più originale.