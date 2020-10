Vintage Market, food e artigianato oltre 100 espositori

Il Vintage Market Roma festeggia il suo dodicesimo anniversario con un grande evento in una delle location più affascinanti della città, l’ex deposito dell’Atac a Piazza Ragusa.Un grande spazio al coperto con più di 6000 mq che è già stato sfondo del mercato di natale di due anni fa.



L’evento vedrà coinvolti circa 100 makers e espositori di vintage ma anche stand di vinili, libri, una sezione intera dedicata al mondo dell’illustrazione, stilisti e complementi d’arredo, accessori e abbigliamento handmade e molto altro.



Sarà una grande festa, un luogo unico dove incontrare il meglio del panorama artigianale Italiano per uno shopping intelligente.



Durante la giornata si alterneranno numerose attività per grandi e piccoli, laboratori creativi, workshops e esposizioni di giovani artisti, il tutto accompagnato dalle nostre selezioni musicali, food & beverage.



IL MARKET

All’interno dell’Ex Deposito Atac di Piazza Ragusa potrete trovare un grande mercato con una selezione di 100 espositori, dal vintage all’artigianato locale, ma anche illustrazione, vinili, piante particolari e molto altro.



Due giornate da passare all’insegna della qualità e del pezzo unico, durante le quali non mancheranno le attività per i più piccoli, i laboratori green, tanta musica e buon cibo!



• Vintage Area

• Handmade e Artigianato locale

• Design & stilisti

• Vinili

• Illustrazione

• Libri e stampe

• Furniture

. Piante e decorazioni Floreali

. Home Decor



FARMER'S MARKET( fino alle 15:00)



Punto di riferimento della zona ogni fine settimana, il“Farmer’s Market” è un mercato “senza mercanti” che accorcia la filiera favorendo l’incontro diretto tra piccolo produttore e consumatore, al fine di riscoprire il rapporto con il proprio territorio (Km.0 – Chilometri zero!)



Insomma un luogo di convivialità, dove è possibile fermarsi, parlare, consumare un pasto e un bicchiere di vino in compagnia, e certamente anche fare la spesa, per riconquistare il tempo e il piacere della socialità.



AREA FOOD &BAR

Food Area e Beverage con FAD Burger and Bistrot - Centocelle

che ci delizierà per il pranzo, l'aperitivo e la cena, per una pausa gustosa e di qualità dallo shopping.



L'evento sarà regolato nel rispetto delle normative vigenti.

Sarà misurata la temperatura corporea all'ingresso, punti sanificazione mani.

