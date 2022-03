Vinokilo, la più grande vendita di vestiti vintage d’Europa a Roma

La più grande vendita di vestiti vintage d’Europa sta arrivando a Roma. Si tratta di Vinokilo, l'evento in programma alle Officine Farneto dal 10 al 13 marzo 2022, dalle 10 alle 20.

In occasione di Vinokilo sarà possibile trovare vestiti vintage venduti al kilo: Giovedì - € 50/kg Venerdi e Sabato - € 45/kg Domenica - € 40/kg. Disponibili tutte le taglia, dalla XXS alle Plus size. In vendita vestiti vintage di alta qualità e di marche famose dagli anni '60 agli anni 2000. Un'evento all'insegna della sostenibilità al quale si potrà accedere con un biglietto di 3 euro a persone.

Sono preferiti i pagamenti con carte di credito. L’obiettivo è di affrontare il tema della sostenibilità anche nel mondo dei pagamenti.

Obbligatorio l'uso della mascherina (chirurgica o FFP2) e il super green pass.



Vinokilo Circle

Hai dei vestiti che non usi più?

Portali in negozio e in base alla quantità donata, si provvederà ad applicare uno sconto sui nuovi acquisti fino ad un massimo del 30%. La sostenibilità e l’economia circolare partono proprio da ognuno.

Gli abiti da portare indietro dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:

- Devono essere in buono/ottimo stato;

- Lavati;

- Non accettiamo intimo o accessori;

- Non accettiamo scarpe;

- Non accettiamo marchi del fast fashion (Zara, H&M, Bershka, OVS etc.)

In base alla quantità donata, ecco gli sconti previsti sul vostro acquisto:

Da 1 a 2 kg - 10% di sconto

Da 2 a 3 kg - 20% di sconto

Più di 3 kg - 30% di sconto

Vinokilo circle è un ottimo punto di partenza per il guardaroba, ma anche per l’ambiente, perlimitare gli sprechi promuovendo uno stile di vita più sostenibile.